Phasmophobia Guide: Das können die verschiedenen Items

Phasmophobia ist ein Horror-Koop-Spiel auf Steam und erfreut sich großer Beliebtheit. Wir von MeinMMO verraten euch, was die verschiedenen Items können, mit denen ihr die Geister identifiziert.

Wie funktioniert Phasmophobia? In dem Horror-Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Geisterjägers und zieht zusammen mit bis zu 3 anderen Spielern in das Abenteuer. Phasmophobia kommt wegen seiner Atmosphäre vor allem auf Steam gut an.

Ihr startet in einem Van und bekommt dort einige Informationen zu dem Auftrag, sowie sekundäre Ziele. Eure Aufgabe besteht darin, den Geist in einem Haus zu identifizieren. Dazu gibt es verschiedenste Items.

Welche Items gibt es? In Phasmophobia gibt es etliche Items, von denen einige direkt zum Start zur Verfügung stehen und andere erst mit der Zeit von euch freigekauft werden können.

Taschenlampe und eine stärkere Taschenlampe

EMF-Leser

Thermometer

Geister-Box

Eine Foto- und eine Videokamera

Geister-Buch

UV-Lampe / Glowstick

Bewegungssensor

Kruzifix

Feuerzeug und Kerze oder Zündhölzer

Glühstab

Pillen für die geistige Gesundheit

Da das Spiel derzeit jedoch ein eher mäßiges Tutorial bietet, stellen wir euch die Gegenstände nochmal ausführlicher vor und teilen sie in zwei Kategorien auf: Gegenstände zum Identifizieren von Geistern und Gegenstände zum Überleben.

Items zum Identifizieren der Geister

Damit ihr den Geist bestimmen könnt, müsst ihr mehr über seine Person erfahren. Dafür gilt es herauszufinden, um welche Art von Geist es sich handelt (z.B. einen Poltergeist) und was er in der Vergangenheit getan hat.

Dazu könnt ihr bis zu 3 Gegenstände gleichzeitig mit euch führen. Einige Gegenstände zählen dabei zu den „Starter-Items“ und stehen direkt zu Beginn der Runde zur Verfügung, darunter die Taschenlampe, der EMF-Leser oder die Kameras.

Taschenlampen

Nützlich für : Aufhellen der Umgebung, da die Häuser meist sehr dunkel sind.

: Aufhellen der Umgebung, da die Häuser meist sehr dunkel sind. Sorgt für Beweis: Keinen

Im Spiel gibt es zwei verschiedene Taschenlampen: Die Standard-Version und eine verbesserte, die einen größeren Bereich erleuchtet. Taschenlampen sind wichtig und sollten quasi immer einen Platz in eurem Inventar belegen.

EMF-Leser

Nützlich für : Das Messen von elektromagnetischen Feldern und damit das Lokalisieren des Geistes

: Das Messen von elektromagnetischen Feldern und damit das Lokalisieren des Geistes Sorgt für folgenden Beweis: Ab Level 5 sorgt es für einen Eintrag

Der EMF-Leser ist ebenfalls ein essentielles Werkzeug. Ihr aktiviert ihn, indem ihr die rechte Maustaste nutzt und durchstreift dann das Haus. Ein hoher EMF-Wert heißt erstmal nur, dass es paranormale Aktivitäten gibt. Ab einer Stufe 5 jedoch zählt es als Beweis, den ihr in euer Journal eintragen könnt.

Das Thermometer verrät euch präzise, wie warm oder kalt es in dem Raum ist.

Thermometer

Nützlich für: Finden des Geistes

Finden des Geistes Sorgt für Beweis: Kalte Temperaturen

Das Thermometer gehört nicht zur Standard-Ausrüstung und muss zusätzlich gekauft werden. Das würden wir euch jedoch ans Herz legen. Denn sollten die Temperaturen in einem Raum unter 10 Grad fallen, dann habt ihr eine gute Chance einen Geist in der Nähe zu haben. Fällt die Temperatur sogar unter den Gefrierpunkt, dann habt ihr einen Beweis gefunden.

Allerdings könnt ihr die geringe Temperatur theoretisch auch an eurem Atem erkennen. Das Thermometer macht es jedoch einfacher und genauer.

Geister-Box

Nützlich für: Mit dem Geist zu kommunizieren

Mit dem Geist zu kommunizieren Sorgt für Beweis: Geister-Box

Die Geister-Box ist eines der interessantesten Tools im Spiel. Diese stellt ihr in einem Raum auf, schaltet das Licht aus und versucht mit dem Geist zu sprechen. Dabei nutzt ihr euer Mikrofon und sprecht im Bestfall Englisch, auch wenn der Geist Deutsch in manchen Situationen verstehen kann.

Ihr könnt dabei einige Fragen stellen. Eine kleine Auswahl haben wir zusammengestellt:

Open a door.

Turn on the light.

Are there any ghosts?

Give us a sign.

Show us.

Can you speak?

Make a noise.

Would you like to talk?

Are you happy?

Are you male or female?

Do you want us to leave?

Can you make a sound?

Show us your presence.

Make a sound.

Throw something.

Talk to us.

We are friends.

Der Geist kann darauf reagieren, indem er spricht oder eine Aktion ausführt. Ein Gespräch zählt als Beweis, eine Aktion nicht. Die zeigt jedoch, dass der Geist in der Nähe ist.

Außerdem können euch Geister töten, wenn ihr sie beleidigt.

Sollte der Geist nicht reagieren, dann spricht er möglicherweise nicht mit euch, was einige Geister tatsächlich nicht tun, oder ihr seid nicht allein oder es ist zu unruhig im Haus.

Videokamera

Nützlich für: Das Film von paranormalen Aktivitäten

Das Film von paranormalen Aktivitäten Sorgt für Beweis: Geister-Kugel

Die Videokamera lohnt sich vor allem dann, wenn ihr bereits den Raum ausgemacht habt, in dem sich der Geist befindet. Dann legt ihr eines der anderen Gegenstände in eurem Van ab und nehmt dafür die Kamera mit. Stellt diese am besten so auf, dass ihr möglichst viel vom Raum einfangen könnt. Denkt zudem daran die Kamera zu aktivieren, bevor ihr in den Van zurückkehrt. Das grüne Licht bedeutet, dass sie aufzeichnet, das rote dass sie im Standby ist.

Geister-Buch

Nützlich für: Kommunikation mit dem Geist

Kommunikation mit dem Geist Sorgt für Beweis: Ghostwriting

Wie bei der Videokamera lohnt sich das Buch erst dann, wenn ihr den Raum mit dem Geist ausgemacht habt. Legt das Buch in die Mitte des Raums und wartet, bis der Geist darin schreibt. Am besten kombiniert ihr das Buch mit der Videokamera und setzt euch in den Van, um die Aktivitäten zu beobachten.

Mit der UV-Lampe lassen sich Fingerabdrücke sichtbar machen (Bildquelle: Gamepretty).

UV-Lampe / Glowstick

Nützlich für: Das Auffinden von Fingerabdrücken

Das Auffinden von Fingerabdrücken Sorgt für Beweis: Fingerabdrücke

Die UV-Lampe wird erst im Verlauf des Spiels so richtig interessant und kann erstmal im Van gelassen werden. Zu Beginn gibt es selten Fingerabdrücke zu finden. Doch je mehr paranormale Aktivitäten stattfinden, desto nützlicher wird der Gegenstand. Fingerabdrücke findet man meist auf Lichtschaltern, Türen oder Fenstern.

Der Glowstick funktioniert nach dem exakt gleichen Prinzip.

Fotokamera

Nützlich für: Fotografieren des Geistes und Erledigen von Nebenmissionen

Fotografieren des Geistes und Erledigen von Nebenmissionen Sorgt für Beweis: Keinen

Die Fotokamera kann keinen Beweis liefern, ist jedoch für viele Nebenmissionen nützlich. Dort bekommt ihr beispielsweise die Aufgabe ein Foto von dem Geist zu machen.

Items, die euer Überleben sichern können

Neben den oben genannten Gegenständen, um die Mission erfolgreich zu beenden, gibt es auch Gegenstände, die euch überhaupt das Überleben ermöglichen. Denn je mehr paranormale Aktivitäten stattfinden, desto mehr „Sanity“, als geistige Gesundheit, verliert ihr.

Außerdem sind Geister in der Lage euch zu attackieren und zu töten. Auch davor könnt ihr euch teilweise schützen.

Kruzifix

Nützlich für: Das Überleben

Das Überleben Sorgt für Beweis: Keinen

Ein Kruzifix kann dazu genutzt werden, um es gegen einen Geist einzusetzen und euch damit vor dem Tod zu schützen. Dazu legt ihr es vorab auf den Boden. Wenn der Geister darüber läuft, verschwindet er, allerdings ist der Radius dafür recht klein.

Kruzifixe sind bei bestimmten Geister-Arten effektiver als bei anderen. Außerdem lassen sich richtig aggressiver Geister, die euch bereits jagen, davon nicht beeindrucken.

Feuerzeug und Zündhölzer/Kerzen

Nützlich für: Licht, Nebenmissionen und das Überleben

Licht, Nebenmissionen und das Überleben Sorgt für Beweis: Keinen

Feuerzeuge können genutzt werden, um Zündhölzer und Kerzen anzuzünden. Das könnt ihr entweder selbst tun oder sie von einem anderen Spieler mit Feuerzeug anzünden lassen.

Da Taschenlampen bei einer hohen Geisteraktivität anfangen zu flackern, sind diese Gegenstände nützlich, um weiterhin für Licht zu sorgen. Außerdem könnt ihr sie werfen, um euch kurzzeitig vor dem Geist zu schützen. Zu guter Letzt werden sie für die ein oder andere Nebenmission gebraucht.

Bewegungssensor

Nützlich für: Nebenmissionen

Nebenmissionen Sorgt für Beweis: Keinen

Der Bewegungssensor ist vor allem Teil von Nebenmissionen und soll die Bewegungen des Geistes aufnehmen. Einen Beweis liefert das jedoch nicht und nützlich ist er erst, wenn der Raum bereits lokalisiert wurde.

Sanity-Pills

Nützlich für: Verstand beibehalten

Verstand beibehalten Sorgt für Beweis: Keinen

Im Laufe einer Runde Phasmophobia sinkt euer „Sanity-Wert“ durch die Aktivitäten des Geistes. Bei 30-40 Prozent Sanity fankt ihr an seltsame Dinge zu sehen, wie flackernde Lichter oder Schatten. Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Geist euch angreift. Bei 0% Sanity ist das Risiko extrem groß, dass der Geist euch jagen und töten wird.

Die Pillen wiederum sorgen dafür, dass die Prozentzahl wieder steigt.

Phasmophobia ist bei Streamern und Zuschauern beliebt, weil es so gruselig ist.

Als ob Phasmophobia an sich nicht schon gruselig genug wäre, haben Hacker eine Möglichkeit gefunden, Spieler und Streamer mit Jump Scares zu terrorisieren.