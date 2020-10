Die 5 besten Horrorspiele im Multiplayer für PC, PS4 und Xbox One

Horror gemeinsam erleben ist eine tolle Sache. Wir zeigen Euch die 5 besten Horror-Spiele im Multiplayer für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Wo erschreckt man sich im Mehrspielermodus am besten?

Horror-Spiele gibt es inzwischen wie Sand am Meer, doch wirklich gute, lange fesselnde Spiele sind eine Seltenheit – vor allem, wenn man noch ein paar Freunde an die Games binden will. Wir zeigen Euch unsere Top 5 Horrorspiele, die Ihr im Multiplayer zocken könnt – einige davon kooperativ, einige davon auch gegeneinander.

Update: Dieser Artikel stammt ursprünglich aus dem Juni 2018, wurde am 29.10.2020 aber aktualisiert. Phasmophobia wurde hinzugefügt und einige Infos zu den anderen Spielen aktualisiert.

Dead by Daylight

Entwickler: Behaviour Interactive

Plattformen: PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch

Spieleranzahl: 1-5

Wertung: 82 %

Was ist Dead by Daylight? Vier „Überlebende“ sind zusammen mit einem Killer auf einer Map eingesperrt und es gibt nur eine Möglichkeit, um zu entkommen: 5 von 8 Generatoren müssen repariert werden, was Zeit kostet. Gleichzeitig versucht der Killer, ebenfalls von einem Spieler gesteuert, die Überlebenden dem dämonischen Entitus zu opfern und sie an Fleischerhaken aufzuhängen, bis sie von der Kreatur verzehrt werden.

Die Überlebenden können den Killer nicht verletzen, sind allerdings in der Überzahl und können einander helfen, um zusammen zu entkommen – oder sie opfern einen Überlebenden bewusst, um in der Zeit die Generatoren zu reparieren.

Dead by Daylight wird regelmäßig durch neue Patches erweitert, die frische Killer und Überlebende mit sich bringen.

Dead by Daylight ist ideal für: Solo- aber auch Gruppenspieler. Im Grunde ist Dead by Daylight ein doppeltes Spiel, denn es spielt sich als Überlebender komplett anders als aus der Sicht des Killers. Wenn gerade keine Freunde verfügbar sind, schlüpft man in die Rolle des Killers und macht den Überlebenden die Hölle heiß.

Was macht den Horror von Dead by Daylight aus? Die Killer haben unterschiedliche Fähigkeiten und einige sorgen für richtige Schockmomente. So kündigt sich etwa „Michael Myers“ (Halloween-Filmreihe), im Gegensatz zu anderen Killern, nicht durch bedrohliche Musik an und kann urplötzlich hinter einem stehen. Panikschreie und lautes Gekreische im Discord sind garantiert.

Hinzu kommt, dass Dead by Daylight viele starke Lizenzen vereint. Halloween, A Nightmare on Elm Street, Stranger Things, SAW und sogar Ghostface (Scream) sind mit dabei – satte 21 Killer gibt es inzwischen.

Seit einer Weile bietet Dead by Daylight auch Crossplay für PC, Switch, PS4 und Xbox One – das kann man aber auch ausschalten.

Hunt Showdown

Entwickler: Crytek

Plattformen: PC, PlayStation 4, Xbox One

Spieleranzahl: 1-3

Wertung: 81 %

Was ist Hunt Showdown? In Hunt Showdown schlüpft ihr entweder alleine oder mit einem Freund in die Rolle eines Auftragsjägers. Die Welt ist von Zombies und Monstern verseucht und ihr wurdet angeheuert, um eine besonders große Bestie ausfindig zu machen.

Dafür müsst ihr allerdings erst Hinweise suchen, um das Monster zu finden – und den anderen Spielern entgehen, die das gleiche Ziel verfolgen und ihre Beute nicht teilen wollen. In diesem PvPvE-Horror-Survival-Shooter ist alles euer Feind – bis auf den einen Freund, mit dem ihr zusammen zockt.

Hunt: Showdown wurde im Sommer 2019 veröffentlicht, erhält durch DLCs und Patches aber immer wieder Verbesserungen und neue Inhalte.

Hunt Showdown ist ideal für: Alle, die gerne zu zweit oder dritt antreten wollen, um sich gegen andere Spieler und NPC-Monster gleichzeitig zu beweisen. Permanente Kommunikation ist notwendig, um die Monster zu bezwingen und anderen Spielern zu entgehen oder sie erfolgreich zu überwältigen.

Was macht den Horror von Hunt Showdown aus? Jedes Match ist Adrenalin pur von der ersten bis zur letzten Sekunde. Die Angst der möglichen Niederlage wird immer größer. Denn selbst, wenn man als erstes das Monster gefunden und ausgeschaltet hat, muss man die Beute noch sicher an einen Ort eskortieren. Hier können andere Spieler auflauern und den Sieg für sich einstreichen. Dramatik und spannende Wendungen bis zum letzten Moment sind garantiert.

Don’t Starve Together

Entwickler: Klei Entertainment

Plattformen: PC, PlayStation 4, Xbox One

Spieleranzahl: 1-6

Wertung: 96 %

Was ist Don’t Starve Together? Der Multiplayer-Ableger von Don’t Starve bietet im Grunde alle Features, die das Singleplayer-Original auch hatte – nur eben gemeinsam. Als kleine Comic-Figur erwacht ihr in einer düsteren Welt und müsst ums Überleben kämpfen. Der Hunger ist das erste Problem, also werden Beeren und andere Nahrung gesammelt.

Doch ihr braucht auch ein Feuer für die Nacht, Waffen zum Schutz und andere Geräte. Die Materialien müsst ihr in der Spielwelt finden, denn wenn die Dunkelheit Euch erreicht, könnte es schon zu spät sein. Planvolles Vorgehen und permanenter Abenteuerdrang stehen hier im Fokus des kooperativen Spiels.

Don’t Starve Together ist ideal für: Alle, die ein bisschen Horror auch ohne explizite, grausame Darstellungen haben wollen. Trotz der Comic-Grafik sind die Umgebung und das Spiel durchaus bedrohlich, ohne jedoch wirklich erschreckend oder einschüchternd zu wirken.

Was macht den Horror von Don’t Starve Together aus? Der richtige Horror fällt in Don’t Starve Together eher gering aus. Die einzige Angst, die permanent im Nacken sitzt, ist die Sorge das Erspielte zu verlieren, wenn die Anzeige für den Hunger bedrohlich in den Abgrund rauscht oder man plötzlich von Kreaturen aus der Dunkelheit überwältigt wird. Der Horror ist hier nur leicht vorhanden, es eignet sich also auch für jüngere Spieler.

Wie funktioniert Horror in einem MMORPG?

White Noise 2

Entwickler: Milkstone Studios

Plattformen: PC, PlayStation 4, Xbox One

Spieleranzahl: 1-5

Wertung: 81 %

Was ist White Noise 2? In White Noise schlüpft ihr in die Rolle eines Ermittlers und müsst als Team aus vier Personen Hinweise finden, um ein schauriges Rätsel zu lösen. Die Hinweise sind auf der ganzen Karte versteckt, ebenso wie verschiedene Hilfsgegenstände, etwa Batterien für Taschenlampen.

Ein fünfter Spieler schlüpft jedoch in die Rolle eines Monsters und hat nur wenig Interesse daran, dass ihr das Rätsel löst. Er geht auf die Jagd und will die Spieler töten. Wird das Monster von einer Taschenlampe geblendet, dann muss es kurz fliehen – kann jedoch schon bald erneut zuschlagen.

Besonders cool: Wer vom Monster getötet wurde, scheidet nicht vollständig aus. Er kann noch als Geist mitspielen, hat eine bessere Übersicht und kann seinen Freunden aus der Patsche helfen.

White Noise 2 ist ideal für: Alle die gerne beim Zocken kommunizieren und auf „Jump Scares“ stehen. Die Monster haben viele Schock-Effekte und es ist immer ein Heidenspaß, wenn man jemanden erschreckt, denn selbst das Monster kann die Kommunikation der Ermittler hören. Außerdem kann man als Sukkubus Lillith seine Freunde fressen. Was erwartet man mehr von einem Spiel?

Was macht den Horror von White Noise 2 aus? Das Spiel findet weitestgehend in Dunkelheit statt und das Monster hat viele Fähigkeiten, um urplötzlich für Schrecken zu sorgen. Denn was ist gruseliger, als wenn ein Monster spontan mit einem anderen Ermittler die Position tauscht und hinter euch steht?

Phasmophobia

Entwickler: Kinetic Games

Plattformen: PC, PlayStation 4, Xbox One

Spieleranzahl: 4

Wertung: 97 %

Was ist Phasmophobia? In Phasmophobia schlüpft ihr zusammen mit drei Mitspielern in die Rolle von Geisterjägern. An unterschiedlichsten Orten versucht ihr herauszufinden, was genau der Geist oder die Kreatur will, welche die entsprechende Lokalität heimsucht. Dabei könnt ihr entweder nah ans Geschehen rangehen und die Phänomene genau untersuchen, oder ihr bleibt in der Sicherheit eures Trucks und beobachtet von dort die Kameras, während eure Kollegen losziehen.

Besonders cool: Phasmophobia hat auch einen VR-Modus. Wer über entsprechendes Equipment verfügt, kann den Grusel also noch intensiver spüren. Zwingend erforderlich ist das allerdings nicht.

Ein Kruzufix bietet ein wenig Schutz – aber wer weiß, wie lange?

Phasmophobia ist ideal für: Alle, die gerne im Koop ihre „Ghost Busters“-Phantasie ausleben wollen, die allerdings deutlich gruseliger ausfällt. Immer mal wieder wird jemand im Discord erschrocken aufschreien oder überrascht werden, was auch den Reiz ausmacht. Doch nur wer klug kombiniert und zusammen agiert, kann so viel wie möglich über den jeweiligen Geist rausfinden.

Was macht den Horror von Phasmophobia aus? Die beklemmende Atmosphäre des Spiels macht den größten Reiz aus. Dunkle Orte mit engen Gängen und vielen Möglichkeiten, bei dem der Spuk seine Auswirkung zeigen kann. Besonders unheimlich ist, dass der Geist auch auf die Stimmen der Spieler reagieren kann und auf bestimmte Schlüsselworte hört und dann handelt.

Je länger eine Untersuchung andauert, desto ungeduldiger wir die Kreatur und desto gefährlicher wird der Aufenthalt, weshalb Zeit auch ein entscheidender Faktor ist – selbst, wenn ein großer Teil des Spiels nur daraus besteht, nach kleinsten Aktivitäten zu suchen, um den Geist hervorzulocken. Denn die geistige Gesundheit der Spieler tickt immer weiter herunter …

Das waren unsere Top 5 Horrorspiele, die ihr im Multiplayer zocken könnt. Welches ist euer Favorit? Habt ihr vielleicht noch ein paar Ergänzungen?

