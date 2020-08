In Dead by Daylight können nun Spieler aller Plattformen gemeinsam spielen. Wer darauf keine Lust hast, kann das aber direkt wieder abschalten. Wir verraten, wie das geht.

Cross-Play ist in vielen Spielen ein lang gehegter Wunsch der Community. Im Horror-Spiel Dead by Daylight ist der Traum nun wahr geworden. Seit einigen Stunden ist es möglich, dass sich Spieler auf dem PC, der PlayStation 4, Xbox One und der Nintendo Switch in einem Match versammeln. Die Grenzen wurden aufgehoben und jeder kann gegen jeden antreten oder zusammenspielen. Doch das passt nicht allen. Aber keine Sorge, ihr könnt das gleich wieder deaktivieren.

So erkennt ihr Spieler anderer Plattformen: In der Lobby könnt ihr die Spieler von anderen Plattformen übrigens einfach erkennen. Neben ihrem Spielernamen befindet sich ein kleines, rundes Symbol. Wer ein solches Symbol neben seinem Namen hat, spielt von einer anderen Plattform aus als ihr selbst. Welches Gerät genau verwendet wird, könnt ihr so aber nicht erkennen. Es gibt auch schon eine Vielzahl von Memes zum Crossplay:

Allerdings stößt Cross-Play nicht nur auf positive Reaktionen. Es gibt einige Spieler, die keine Lust haben, gegen Spieler anderer Plattformen anzutreten. So sind Nurse-Killer auf dem PC ziemlich gefürchtet, da sie sich mit Maus und Tastatur sehr gut steuern lässt. Auf den Konsolen werden Nurse-Spieler hingegen häufig belächelt und tun sich mit der Steuerung schwer. Aufgrund dieser Unterschiede sind manche gegen eine Vermischung der Spielergruppen.

Cross-Play lässt sich einfach wieder abschalten

So deaktiviert ihr Cross-Play: Wer keine Lust auf Cross-Play mit anderen Plattformen als der eigenen hat, kann das im Menü deaktivieren. Die Option ist recht weit unten versteckt. Scrollt dafür im Optionsmenü bis fast ganz nach unten und sucht die Einstellung „Online – Crossplay“. Nehmt einfach den Haken aus der kleinen Box und schon ist Cross-Play für euch deaktiviert. Künftig trefft ihr nur noch Mit- und Gegenspieler, die auf der gleichen Plattform unterwegs sind, wie ihr selbst und diese Option ebenfalls deaktiviert haben.

Ihr könnt die Option natürlich jederzeit wieder aktivieren, wenn ihr doch Lust auf Cross-Play haben solltet.

Übergreifende Freundeslisten helfen: Wer sich für Cross-Play entscheidet, kann nun auch übergreifende Freundeslisten anlegen. So könnt ihr mit Spielern auf anderen Plattformen in Kontakt bleiben und sie zu Matches einladen. Auch seht ihr immer, wann diese Spieler online sind und habt so in der Theorie Zugriff auf einen größeren Pool an Freunden, mit denen ihr gemeinsam zocken könnt.

Werdet ihr mit Cross-Play Dead by Daylight spielen? Oder habt ihr keine Lust auf die ganzen „Konsolen-Noobs“ oder die „PC-Tryhards“?