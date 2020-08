Die Katastrophe, die sich in den letzten Tagen „Matchmaking“ in Dead by Daylight nannte, ist verschwunden. Ist nun wieder alles besser?

Vor einigen Wochen noch schienen die Entwickler von Dead by Daylight ziemlich stolz darauf zu sein, dass sie nun ein neues Matchmaking-System entwickelt hatten. Vorbei sollten die Zeiten der unfairen Matches sein und das gelobte Zeitalter der ausgeglichenen Partien beginnen. Das gelang allerdings „so gut“, dass man nun das Handtuch wirft und sich vom neuen Matchmaking-System gleich wieder verabschiedet.

Was war das Problem? Seit der Umstellung vor einigen Wochen versucht Dead by Daylight im Hintergrund ein Match Making Rating (MMR) für alle Spieler zu errechnen. Der erspielte Rang hatte dann keinen Einfluss mehr auf die Findung von Mitspielern. Killer und Überlebende wurden anhand des MMR ausgesucht. So sollten faire, ausgeglichene Matches zustande kommen.

Das war jedoch nicht der Fall. Stattdessen gab es Beschwerden und Probleme ohne Ende. Profis traten gegen komplette Neulinge an und an ausgeglichene Matches war in vielen Fällen nicht zu denken. Dead by Daylight war noch nie so unfair wie zu dieser Zeit.

Was ist nun passiert? Über Twitter gaben die Entwickler bekannt, dass das neue Matchmaking-System auf sämtlichen Plattformen deaktiviert wurde. Die Entscheidung sei gefällt worden, nachdem man viele Daten gesammelt, Feedback angehört und Meldungen durchgesehen habe.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

So ist es nun: Ohne das „neue“ Matchmaking-System sucht Dead by Daylight Mit- und Gegenspieler einmal mehr über den erspielten Rang aus. Das ist zwar auch kein guter Indikator für den Skill eines Spielers, da Rang fast immer mit investierter Spielzeit gleichzusetzen ist, aber besser als das neue System. Vorerst sind die Matches also wieder etwas ausgeglichener und dürften mehr Freude bereiten – auf beiden Seiten.

Community amüsiert sich: Im Subreddit von Dead by Daylight ist die Stimmung eher amüsiert. Hier sind die Spieler bereits gewohnt, dass das Matchmaking alle paar Patches komplett chaotisch wird und sich irgendein Fehler einschleicht, der das ganze System ruiniert. Man erwartet eigentlich schon, dass die Entwickler irgendwann durch Zufall „aus Versehen das Matchmaking fixen“. Grundsätzlich herrscht aber eine positive Stimmung, dass dieses kaputte System nun zurückgezogen wurde.

Es bleibt zu hoffen, dass das „neue“ Matchmaking-System in den kommenden Wochen und Monaten noch einmal gehörig überarbeitet wird, bevor der nächste Testlauf mit der gesamten Spielerschaft beginnt. Zumindest den Killern will Dead by Daylight auch bald die Angst nehmen …