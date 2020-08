Dead by Daylight war noch nie so unfair wie jetzt

In Dead by Daylight randalieren die Spieler gerade, denn so ziemlich jedes Match ist gnadenlos unfair. Eine „tolle Änderung“ hat dafür gesorgt.

Obwohl Dead by Daylight eines der größeren, unerwarteten Erfolge der letzten Jahre war, hat das Horror-Spiel immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Das neuste Update erzürnt gerade die Gemüter fast aller Spieler auf dem PC. Denn einmal mehr wurde das Matchmaking überarbeitet und hinterlässt Chaos und Verwüstung.

Was ist los? Kurz nach Veröffentlichung von Patch 4.1.0 in Dead by Daylight haben die Entwickler ein neues Matchmaking-System veröffentlicht. Das funktioniert allerdings so schlecht, dass schon nach wenigen Stunden die offiziellen Foren und das Subreddit von Dead by Daylight mit Beschwerden und Memes geflutet wurden. Zahlreiche Spieler machen ihrem Unmut über das neue Matchmaking Luft.

Immer wieder wird berichtet, wie Veteranen mit kompletten Neulingen zusammengewürfelt werden. Das betrifft beide Seiten, sowohl Killer als auch Überlebende. Mal tritt ein Killer mit viel Erfahrung gegen Überlebende an, die kaum die Grundmechaniken des Spiels verstanden haben, mal wird ein neuer Killer von Profis komplett auseinandergenommen.

Was sollte eigentlich passieren? Das neue Matchmaking-System versprach im Vorfeld viele Verbesserungen. Anstatt sich auf das Rang-System zu verlassen, das kein guter Indikator für das Können von Spielern ist, sollte es nun ein klassisches MMR (Match Making Rating) im Hintergrund geben. Das bewertet Spieler anhand ihrer Leistung und soll so für faire, ausgewogene Matches sorgen.

Dafür wurden im Vorfeld sogar schon Daten über alle Spieler gesammelt, um sie gleich mit dem Start des Systems entsprechend ihres individuellen Skills einordnen zu können.

In der Theorie ein guter Plan.

Gerade ist es ein reines Massaker in Dead by Daylight.

So reagiert die Community: Im Subreddit von Dead by Daylight fasst es der Nutzer Scarfee relativ gut zusammen. Er schreibt als Feedback:

Als das System angekündigt wurde, hatte ich Hoffnung, dass es nicht so schrecklich sein wird. Zeitsprung ins Jetzt, ich bin ein Rang-4-Überlebender mit über 600 Stunden im Spiel und werde in 4 von 5 Spielen mit 3 Spielern auf Rang 20 gematcht, um gegen einen Killer auf Rang 1-3 anzutreten. Seit zwei Tagen hatte ich Dutzende dieser Spiele am Stück. Wenn es eine Phase des ‚Datens im Hintergrund sammeln‘ gab, dann war sie entweder zu kurz oder sie existierte schlicht nicht. (…) Irgendwo hat irgendwer, der den Algorithmus für dieses System erschaffen hat, Mist gebaut und wenn sich im Verlauf dieser Woche nichts ändert, dann denke ich, sollten sie das System zurückziehen und noch einmal darüber nachdenken, was da gerade geschieht. Denn genau jetzt ist das Spiel ein reines Glücksspiel.

Diese Meinung teilen viele und scheint auch die grundlegende Stimmung im Subreddit gerade widerzuspiegeln.

Dead by Daylight hat oft Probleme: Die Entwickler haben sich zu dieser Problematik bisher noch nicht geäußert. Spieler vermuten, dass sie erst ein paar Tage verstreichen lassen wollen, um zu schauen, ob die Stimmung sich legt. Vielleicht benötigt das System auch einfach eine längere Zeit, um Spieler angemessen einschätzen zu können – bisher scheint das nicht der Fall zu sein.

Dead by Daylight hat leider eine ziemlich traurige Tradition, das Matchmaking alle paar Monate komplett zu ruinieren. Zumeist wird der Fehler dann innerhalb von wenigen Wochen behoben, aber es häuft sich einfach.

Gegenwärtig ähnelt ein Match in Dead by Daylight einem Glücksspiel. Denn mit wem man zusammen spielt oder gegen wen man antritt, scheint vollkommen zufällig zu sein.

Wenigstens kann man diese „Chaos-Tage“ nutzen, um ein paar Killer auszuprobieren und dabei herauszufinden, welcher Killer am besten für dich ist …