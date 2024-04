Elden Ring: Beste Zauber in der Tier List – Übersicht aller Zaubereien

In Elden Ring gibt es 70 Zaubereien, die ihr im Laufe eurer Reisen durch die Zwischenlanden finden könnt. Welche die besten Zauber sind, zeigen wir euch deshalb in unserer Tier List.

Was sind Zaubereien? In Elden Ring gibt es zwei Formen der Magie und eine davon lautet „Zaubereien“. Die Zaubereien wirken im Vergleich zu den Anrufungen offensiver und statten euch meist mit magischen Geschossen oder Nahkampfattacken aus.

Insgesamt gibt es bis zu 70 Zaubereien in den Zwischenlanden, doch nicht alle lohnen sich in einem mächtigen Zauberer-Build. Damit ihr wisst, welche die besten Zauber sind, listen wir euch die besten Exemplare in unserer Tier List auf.

Elden Ring: Beste Zauber – Tier List zu allen Zaubereien

Wie ist die Liste aufgebaut? Unser MeinMMO-Autor Christos Tsogos hat alle Zaubereien gesammelt, getestet und mit den Meinungen der Community verglichen. Alle Zauber wurden dann in ihre jeweiligen Stufen S – D eingeteilt.

Für unser Ranking haben wir die Stufen S (das Beste) bis D (Nischenzauberei) genutzt, um die Magie in ihre jeweiligen Stärkeklassen einzuteilen. Kommen wir nun zur Liste:

Beste Zauber im S-Tier (Das Beste vom Besten)

S-Tier (Symbole der Zauber sind nach unserer Auflistung sortiert)

Splitterspirale

Rannis dunkler Mond

Azurs Komet

Terra Magica

Lorettas Großbogen

Ewige Finsternis

Rykards Groll

Adulas Mondklinge

Großschwertphalanx

Haimas Kanone

Eissturm von Zamor

Uralter Todesgroll

Beste Zauber im A-Tier (Stark für viele Belange)

A-Tier (Symbole der Zauber sind nach unserer Auflistung sortiert)

Kristallschwall

Komet

Haimas Hammer

Lorettas Geschick

Rennalas Vollmond

Cariagroßschwert

Carianischer Aufspießer

Hinterhältiger Splitter

Schimmerstein-Eisbrocken

Meteoriten von Astel

Magmaschuss

Sprenggeisterflamme

Große Orakelblase

Steinschleuder

Beste Zauber im B-Tier (Gut)

B-Tier (Symbole der Zauber sind nach unserer Auflistung sortiert)

Schimmersteinkometensplitter

Sterne des Ruins

Schimmersteinbogen

Steinsprenger

Carianische Phalanx

Carianischer Schlitzer

Nachtkomet

Kochendes Magma

Zertrümmerungskristall

Kristallexplosion

Kollabierende Sterne

Grollruf

Beste Zauber im C-Tier (Mittelmäßig – Gut für den Anfang)

C-Tier (Symbole der Zauber sind nach unserer Auflistung sortiert)

Schimmersteinkiesel

Schneller Schimmersteinsplitter

Großer Schimmersteinsplitter

Schimmersteinsterne

Sternschauer

Kristallsperrfeuer

Erde erschüttern

Magische Schimmerklinge

Schimmerphalanx

Carianischer Gegenschlag

Nachtsplitter

Nebel der Nachtjungfer

Gelmirs Wut

Eisiger Nebel

Eisige Waffe

Gravitationsfeld

Meteorit

Orakelblasen

Dornbusch der Bestrafung

Tibias Ruf

Beste Zauber im D-Tier (Nicht lohnenswert)

D-Tier (Symbole der Zauber sind nach unserer Auflistung sortiert)

Kristallnova

Schild des Gelehrten

Waffe des Gelehrten

Sternenlicht

Thops’ Barriere

Ursternregen

Magischer Platzregen

Klarheit

Unsichtbare Klinge

Unsichtbare Form

Dornbusch der Sünde

Fias Nebel

Beachtet noch diese Sache: Ob nun euer liebster Zauber auf der höchsten Platzierung ist oder nicht, spielt keine Rolle. Die Liste dient nur dazu, um zu wissen, welche Zauber die besten sind. Sollte also euer Zauber auf Stufe C oder D sein, doch ihr spielt diesen in eurem Build gerne, solltet ihr diesen nicht verbannen. Spielt mit dem, was euch Spaß macht.

Habt ihr Anregungen oder seid mit der Liste anderer Meinung, könnt ihr gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren hinterlassen. Wir diskutieren gerne mit euch und sind für Vorschläge offen.

