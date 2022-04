Elden Ring: Der beste Magier-Build – So baut ihr euren eigenen Easy-Mode

Was haltet ihr von solchen Guides? Habt ihr andere Zauber genommen und welche Talismane findet ihr gut für ein Magie-Build? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!

Welche Talismane soll ich nehmen? Wir können euch nur eine Empfehlung zu eurer Auswahl geben, da jeder Spieler seine eigenen Prioritäten hat, was Boni angeht. Ihr könnt euch also trotz Empfehlung frei entscheiden, welchen Talisman ihr benutzen oder austauschen wollt. Das sind unsere Talismane:

Die 3 besten Schilde in Elden Ring mit Fundort – Das macht sie so gut

Beim aktiviertem Buff müsst ihr das Schild in der linken halten, somit lässt es sich perfekt mit einem Zauberstab führen. Ihr profitiert von einem Bonus an Schaden und könnt euch dennoch schützen.

In Stein gemeißelt ist dieser Wert von 150 allerdings aktuell noch nicht. Manche Leute in der Community sind etwa der Meinung, dass 125 das Meta-Level sein sollte .

Unser vorgestellter Build deckt also nicht nur alle Reichweiten ab, um lästige Gegner loszuwerden, sondern gibt euch auch die Möglichkeit, massiven Schaden an Bossen anzurichten. Dazu müsst ihr jedoch variabel sein, euch in jeder Situation passend kleiden und die nötigen Zauber ausrüsten.

Der Build, den wir euch zeigen, fokussiert sich komplett auf Weisheit und Zaubersprüchen gepaart mit einer zusätzlichen Nahkampfwaffe. Sollten also eure FP versiegen und ihr könnt keine Zauber mehr beschwören, habt ihr somit eine gute Alternative, um Gegner in die Flucht zu schlagen.

Magie galt schon in jedem Spiel von FromSoftware als mächtiges Instrument, um Gegnermassen, aber auch Bosse aus sicherer Distanz zu vernichten. Das ist in Elden Ring nicht anders, jedoch haben sich Zauber geändert und die nötigen Soft und Hard Caps angepasst.

