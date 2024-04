Elden Ring: Schimmersteinschlüssel der Akademie finden und abgeben – So geht’s

Das waren die Fundorte beider Schimmersteinschlüssel. Elden Ring besitzt viele Quests und möchte man alle angehen verliert man schnell den Überblick. Solltet ihr also eine Übersicht aller Quests suchen, haben wir für euch den passenden Guide dazu: Elden Ring: Alle NPC-Quests und Nebenmissionen in der Übersicht – So findet ihr sie

Seinen Schlüssel findet ihr allerdings in der Akademie selbst. Verschafft euch also Zutritt zur Akademie und folgt dem Weg, bis ihr zum Boss „Roter Wolf von Radagon“ ankommt. Besiegt ihn und folgt dem Weg Richtung Norden nach draußen.

Wo finde ich den zweiten Schimmersteinschlüssel? Der zweite Schimmersteinschlüssel wird für die Quest von Zauberer Thops benötigt. Ihr findet Thops südwestlich von der ersten Gnade „Seeklippen“ in Liurnia. Er sitzt auf einer Bank in der Kirche von Irith.

Da Schimmersteinschlüssel an ihren vorigen Benutzer gebunden sind, benötigt ihr zwei Exemplare. Wo ihr nun beide finden und euer zweites Exemplar abgeben könnt, erfahrt ihr in unserem Guide.

Wofür brauche ich die Schimmersteinschlüssel? In Elden Ring existieren zwei Schimmersteinschlüssel. Der erste ist für euren Helden reserviert, um die Akademie von Raya Lucaria betreten zu können. Der zweite Schlüssel ist für eine Questreihe vorgesehen, die ihr in Liurnia starten könnt.

