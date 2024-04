Elden Ring: Siegel der Drachenkommunion finden, um starke Drachen-Anrufungen zu wirken

In Elden Ring gibt es ein Siegel, mit dem ihr eure Drachen-Anrufungen verstärken könnt, wenn ihr diese wirkt. Wir zeigen euch, wo ihr das Siegel der Drachenkommunion findet und welche Boni es mit sich bringt.

Wo finde ich das Siegel? Um das Siegel der Drachenkommunion zu finden, müsst ihr zum Ort der Gnade „Friedhof der Gestrandeten“ in Limgrave reisen. Es handelt sich dabei um die erste Gnade, die ihr auf eurer Reise aktiviert.

Dort angekommen seht ihr auf der rechten Seite eine Statue mit zwei Wichten, an denen ihr zwei Steinschwertschlüssel sockeln könnt – diese müsst ihr aktivieren. Nun verschwindet die Barriere und ihr erhaltet Einlass in das „Grab eines Randvolkhelden“.

Springt in das giftige Becken und folgt dem Weg des Streitwagens entlang immer tiefer in den Dungeon. Seit ihr tief genug gelaufen, werdet ihr eine Gabelung finden, die euch entweder tiefer oder höher in den Dungeon bringt. Wählt jetzt den steilen Weg nach oben, bis ihr einen Raum entdeckt habt, indem ein Geisterritter auf euch wartet. Besiegt den Ritter und erhaltet das Siegel der Drachenkommunion.

Was bringt das Siegel? Die Stärke des Siegels liegt in der Verstärkung eurer Drachenkommunionsanrufungen. Diese erhalten nämlich einen Buff von 15 % und werden somit effektiver.

Zudem skaliert das Siegel mit Arkan, was sich vor allem bei einem Bleed-Build mit Blutanrufungen in Kombination mit dem Schwert „Blutige Ströme“ lohnt. Solltet ihr also ein Hybrid-Build spielen, lohnt es sich das Siegel der Drachenkommunion auszurüsten.

Gibt es Alternativen? Das hängt davon ab, welche Aufgabe euer Siegel erfüllen soll. Viele Siegel besitzen Buffs, die Arten eurer Anrufungen stärken. Das Siegel des Gottestöters verstärkt eure Anrufungen der Götterskalpe, während das Klauenzeichen-Siegel die Anrufungen von Gurranq verstärken.

Solltet ihr jedoch das beste Siegel für ein heiliges Build mit Fokus-Attribut „Glauben“ suchen, dann ist das Siegel des Erdenbaums die beste Wahl. Ihr benötigt 40 Glauben, um es effektiv nutzen zu können und profitiert dabei von einer unschlagbaren Anrufung-Skalierung.

