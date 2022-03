Elden Ring: Rannis Quest abschließen und Mondlichtschwert bekommen

Ihr könnt ihn nicht übersehen, über dem Krater schweben etliche Felsbrocken. Begebt euch einfach zum Ort der Gnade, der am nächsten am Wald liegt.

Radahns Bildschirmtot lässt nun „die Sterne vom Himmel herabfallen“, oder genauer gesagt: Einen Meteoriten. Der kracht direkt neben dem Nebelwald in Limgrave in den Boden und öffnet einen Zugang nach Nokron.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Einen ähnlichen Bosskampf gab es so in noch keinem Spiel von FromSoftware. Ihr könnt alle Teilnehmer des Festes als Unterstützung für den Kampf rufen, doch Radahn ist ein unglaublich mächtiger Feind, sodass die nur eine begrenzte Hilfe sind.

Die Zauberin ist im Dungeon, an der Ruine des Wegpunkts. Den haben wir für euch auch bereits in unserem Guide für angehende Zauberer und Zauberinnen vorgestellt .

Ihr findet Blaidd, wenn ihr weiter in den Ort vordringt und dort die Gnade „Ufer des Siofra“ findet. Begebt euch von dort an den Klippenrand des Gebietes und folgt ihm weiter, bis ihr an einen riesigen Brückenpfeiler kommt.

Insert

You are going to send email to