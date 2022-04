Alle 6 Enden in Elden Ring und wie ihr sie erreichen könnt

Was haltet ihr von den ganzen Abrundungen, die FromSoftware zu bieten hatte? Findet ihr die Enden cool oder war keins für euch dabei? Lasst uns in den Kommentaren wissen, für welches Ende ihr euch entschieden habt!

Was bedeutet das Ende? Wir helfen in diesem Ende Ranni zum Aufstieg einer Gottheit. Dabei wird nicht mehr der Erdenbaum, sondern der Vollmond zum Mittelpunkt des Zwischenlandes. Zusätzlich verschwindet der Protagonist mit ihr und wird ihr Gemahl. Ob es sich hierbei um ein gutes Ende handelt, lässt sich streiten. Ranni hat ihre Ziele durchgesetzt, doch ob sie nur eine Schachfigur einer anderen Gottheit war, bleibt nicht ausgeschlossen.

Was bedeutet das Ende? Ihr gebt euch des Gottes des Wahnsinns hin und hüllt alles in seinen Flammen ein. Jedes Wesen wird dem Untergang geweiht sein. Sollte Melina noch leben, wird sie euch Rache schwören und nicht ruhen bis ihr Tod seid. Hierbei handelt es sich um ein wirklich schlechtes Ende.

Nun, da euer Befleckter die Heilrune des Todesprinzen in den Elden Ring einbettete, entsteht ein natürlicher Kreislauf von Leben und Tod, in dem jedes Wesen sterblich wird. Man könnte meinen, es handle sich um ein neutrales Ende.

Was bedeutet das Ende? Die Götter und Halbgötter im Zwischenland lebten ohne die Konsequenz des Todes. Malekith, die schwarze Klinge, besaß allein die Macht für über Tod zu entscheiden, da er die Rune des Todes in sein Schwert gebunden hatte.

Wie erlangt man das Ende? Um diesen Abschluss zu erlangen, müsst ihr Fias Quest erledigen. Durch sie erhaltet ihr das Schlüssel-Item „Heilrune des Todesprinzen“. Mit dieser Rune seid ihr in der Lage, den zerbrochenen Elden Ring wieder zusammen zusetzten und so die Ordnung wiederherzustellen. Wählt dazu im Erdenbaum die Option „Heilrune des Todesprinzen verwenden“, um dieses Ende auszulösen.

Wie viele Enden gibt es? Es gibt insgesamt sechs erzielbare Enden in Elden Ring. Ihr könnt sie durch Quests und verschiedene Items hervorrufen, die jedoch einiges an Arbeit verlangen. Wir warnen euch jedoch vor, solltet ihr alle Enden auf eigene Faust erspielen wollen, solltet ihr lieber nicht weiterlesen, wir erklären euch nämlich wie ihr diese Enden hervorrufen könnt.

In Elden Ring sind Spieler nicht nur mit dem Erkunden der gigantischen Welt beschäftigt, sondern auch mit den verschiedenen Enden, die man durchleben kann. Wir zeigen euch in dieser Übersicht deshalb, welche es gibt, wie ihr sie bekommt und welche Bedeutung sie für das Zwischenland haben.

Insert

You are going to send email to