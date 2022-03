Elden Ring: Spieler diskutieren über das Balancing – Sollten die stärksten Waffen & Zauber generft werden?

Es gibt kaum ein Spiel mit RPG mit Online-Mechaniken, das von Balancing-Diskussionen verschont bleibt. Auch das neue Elden Ring ist hier keine Ausnahme. Schon jetzt hat die Community einige OP-Waffen und Zauber ausgemacht, die ersten Spieler rufen nach Nerfs. MeinMMO will von euch wissen, wie ihr die Sache seht.

Schaut man sich in den sozialen Medien wie dem Subreddit zu Elden Ring oder auf Twitter um, stößt man immer wieder auf die Diskussion rund um „OP“-Waffen, Kriegsaschen, Geister und Zauber, sie gelten als „overpowered“, also übermächtig.

Das Balancing ist ein ständiges Reizthema bei Spielen, in denen Ausrüstung und Fähigkeiten eine wichtige Rolle spielen.

Warum ist das so? Gerade, wenn dazu noch ein Multiplayer mit Koop und PvP im Spiel ist, gibt es häufig Diskussionen.

Denn Spieler schaffen es in der Regel hocheffizient, die stärksten Items in solchen Spielen ausfindig zu machen. Immer wieder kommen dabei Dinge zum Vorschein, die als „zu mächtig“ angesehen werden.

So wird beispielsweise Magie häufig als „Easy Mode“ bezeichnet, weil einige Zauber so stark sind, dass sie nahezu sämtliche Bosse einfach umpusten.

Auch einige Kriegsaschen gelten als OP. Besonders der Raureif-Stampfer oder Blutiger Schnitt gelten als übermächtige Waffen-Skills.

Geister wie die Imitatorträne machen einige Bosskämpfe zu einem Kinderspiel.

Einige legendäre und Boss-Waffen haben so mächtige Fähigkeiten, dass sie im PvP äußerst schwer zu kontern sind und Spieler teilweise mit einem Treffer ausschalten können.

Auch Status-Effekte wie Frost und Blutung gelten als besonders stark und werden sowohl im PvP, als auch PvE genutzt.

Häufig wird das seltsame Verhältnis und Gefälle zwischen den Waffen kritisiert, das für viele nicht logisch scheint.

Daher wird in der Community rege diskutiert: Sollen die Dinge, die als OP gelten, einen Nerf verpasst bekommen? Das wollen wir in unserer Umfrage von euch wissen:

Eine Anmerkung: Hier sind nicht nur explizit Waffen und Zauber gemeint, sondern auch Kriegsaschen, Geister, Statuseffekte und sämtliche Dinge, die als OP eingestuft wurden.

Fans sind sich uneinig: Braucht es Nerfs oder nicht?

Das sagt die Community dazu: Schaut man sich in den Diskussionen um, werden Nerfs für zahlreiche Dinge gefordert. Betroffen sind davon beispielsweise die aktuell 3 besten Waffen in Elden Ring, die besonders beliebt sind.

Doch auch Zauber und Bosse sind davon betroffen. Einige finden Zauber zu stark, andere haben einige Bosse ausgemacht, die sie als zu schwer ansehen und die ihrer Meinung nach abgeschwächt werden sollten.

Hier gehen die Meinungen grundsätzlich auseinander. Während die eine Seite argumentiert, dass es sich bei Elden Ring hauptsächlich um ein PvE-Spiel handele. Daher sei es völlig richtig, dass es so mächtige Fähigkeiten, Waffen und Zauber gibt:

„Ich muss sagen, dass das eine sehr schlechte Einstellung ist, da Elden Ring viel mehr auf PVE fokussiert ist als die alten Souls-Spiele mit entfernten Fraktionen.“ – Kazoot1

„Dieses Spiel ist frisch erschienen und hat sogar einen NG-Modus [New Game Plus], der bis NG7 geht. Wir werden also dieses starke Arsenal brauchen. Und ich weiß nicht, was ich über die Tryhard-PvP-Spieler hier sagen soll, die einen Nerf nach dem anderen wollen.“ – Stock-Principle2258

„Und dann wird alles, was auch nur im entferntesten Spaß macht, wegen eines Haufens von Schreihälsen in den Boden gestampft. Multiplayer ist eine Sache, aber ich kann niemanden verstehen, der nach Nerfs für ein Einzelspieler-Spiel ruft.“ – Esham

Auch auf Twitter ist das ein Thema. So schreibt GundamNoContext: „Ich hoffe wirklich, dass sie Waffen-Skills nicht nerfen. Sie sind zwar mächtig, aber man kann ihnen zuverlässig ausweichen.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Andere finden, dass diese zu starken Dinge gerade den PvP-Bereich negativ beeinflussen. Wenn einige Waffen derart übermächtig sind, werden nur noch sie in Duellen benutzt und vielen fehlt dabei die Abwechslung.

3 der besten Waffen in Elden Ring bekommt ihr schon am Anfang – So findet ihr sie

Hier häufen sich vor allem Forderungen von Waffen-Nerfs und Nerfs für Statuseffekte wie Blutung oder Frost. Manche hoffen zwar auf Nerfs, befürchten wiederum aber, dass FromSoftware einige Waffen zu sehr abschwächen könnte.

„Es ist unmöglich, dass Frost- und Blutungsschaden nicht irgendwann generfed werden. Dieses Zeug ist viel zu mächtig, wie schnell es durch Lebensbalken schmelzen kann.“ – Imaweeb1929

„Das Mondschleier-Katana braucht einen Nerf. Es rammt dich wie ein Lastwagen. Macht sogar Invasionen gegen 2-3 Leute möglich.“ – BiancaDeservedIt

„Ich habe PvP auf einem sehr hohen Niveau gespielt, seit DS1 bis hin zu DS3 an Turnieren teilgenommen und ich muss sagen, dass ich das PvP in diesem Spiel aus mehreren Gründen wirklich genieße. […], aber einige Sachen müssen wirklich generfed werden.“ OnionOfCatarina

Hier gibt es also durchaus Grauzonen. Es gibt Gegner von Nerfs, die auch durchaus zugeben, dass einige Waffen zu mächtig sind, besonders das Mondschleier-Katana.

Einige Befürworter für Nerfs sorgen sich aber ebenso, dass diese zu krass ausfallen könnten. Das ist bei FromSoftware nämlich eine unrühmliche Tradition, was viele langjährige Fans noch im Gedächtnis haben.

Wie wahrscheinlich sind Nerfs? Ob FromSoftware tatsächlich am Balancing herumschrauben will, ist derzeit nicht bekannt. Dass die Diskussion dieses mal aber so groß ausfällt, zeigt auch: Die Entwickler von Elden Ring haben in Sachen Balancing einige Dinge anders gemacht, als es früher der Fall war.

Waffenfähigkeiten sind viel mächtiger, als man es beispielsweise aus Dark Souls 3 kennt. Auch Magie war selten so stark, wie sie jetzt in Elden Ring wurde.

Es ist also durchaus möglich, dass FromSoftware diesen Weg also bewusst gewählt hat. Ob das tatsächlich so ist, oder ob Nerfs in Zukunft kommen, kann aktuell also nur spekuliert werden.

Aber was meint ihr dazu? Würdet ihr euch Nerfs wünschen? Wenn ja, welche wären das? Oder seid ihr eher Gegner solcher Balancing-Maßnahmen?

Wenn ihr einen Überblick zu den stärksten Waffen sucht, haben wir hier unsere Elden Ring Tier List – Alle 309 Waffen im Ranking