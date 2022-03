Elden Ring erfüllt mit Update 1.03 einen der größten Wünsche zur Map – Die Patch Notes

Es soll noch weitere Balance-Änderungen an Feinden und Waffen geben, die in den Patch Notes nicht näher beschrieben werden.

Das ist besonders hilfreich, da man einige Quests dank der typisch kryptischen Erzählweise von Entwickler FromSoftware schnell in der riesigen Welt verlieren kann und man so die Quests aus den Augen verliert.

Das steckt in Update 1.03: Der neue Patch ist der bislang größte, seit dem Release am 25. Februar. Er umfasst technische Optimierungen, neue Features und Elemente wie Map-Icons und geht auch das Balancing an.

