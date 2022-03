Spieler streiten über das minimalistische Interface von Elden Ring: „Es ist klobig und schlecht optimiert“

Seit dem Release gibt es rund um Elden Ring einige Diskussionen. Eine davon dreht sich um das minimalistische Interface, das in Tradition der früheren Spiele der Entwickler steht. Die einen lieben es, die anderen äußern teils heftige Kritik. MeinMMO fasst für euch die verschiedenen Argumente zusammen.

Was ist das Problem mit dem HUD? Wie auch schon frühere Spieler von FromSoftware, setzt Elden Ring auf ein sehr minimalistisch gehaltenes Menü und HUD, während ihr durch die Spielwelt streift.

Dabei verzichtet das Spiel auf HUD-Elemente, die man aus den meisten Open-World-Spielen kennt.

Es gibt keine Minimap.

Das Spiel hat keine Quest-Marker oder sonstigen Hinweise, die euch im HUD irgendwelche Ziele angeben.

Es gibt auch keine Infos zum Fortschritt von bestimmten Quests, oder die euch die Handlung bestimmter Ereignisse genauer zusammenfasst.

In nahezu jedem Anfänger-Guide finden sich Hinweise zum HUD, da es nicht sonderlich einsteigerfreundlich ist.

Während ein Teil der Community schon seit Jahren an diesen Minimalismus gewöhnt sind, gibt es auch einige neue Spieler, die es lieber schlicht mögen.

Doch viele Neue, die mit Elden Ring ihr erstes Spiel von FromSoftware zocken, nehmen es nicht ganz so leicht mit dem wenig zugänglichen Interface.

Die Diskussion entbrannte übrigens an einem Meme in der Community. Es handelt sich um einen bearbeiteten Screenshot von Elden Ring, der zeigt, wie es aussehen würde, wenn das Spiel von Ubisoft entwickelt worden wäre:

Original Meme Hier könnt ihr die Meme-Karte und das Original im Vergleich sehen.

Minimalismus oder Faulheit? Das HUD von Elden Ring polarisiert

Was genau wird eigentlich bemängelt? Es gibt einige größere Kritikpunkte:

Das HUD zeigt zwar mittels Icons an, welche Effekte wie beispielsweise Buffs oder Debuffs gerade aktiv sind. So wussten etwa zahlreiche Spieler nicht, dass eine warme Umarmung eigentlich negative Effekte auf euch haben kann.

Das Status-Menü erklärt kaum, welche Effekte welche Attribute haben und was Resistenzen eigentlich genau bewirken. Auch der besondere Wetter-Effekt wird nicht erklärt.

Auch die Wirkung von Statuseffekten und diverse andere Elemente werden in Augen einiger Spieler nicht ausreichend erklärt.

Gerade PC-Spieler kritisieren, dass das Menü überhaupt nicht auf die Steuerung für Maus und Tastatur ausgelegt ist.

Häufig muss man sich die Dinge also selbst erschließen oder man muss bestimmte Sachen selbst ausprobieren, um dahinterzukommen. Und letztlich ist das der Knackpunkt, an dem sich Befürworter und Gegner dieser Design-Philosophie kaum einig werden.

Auf reddit schreibt TelefonSquid dazu:

Vielleicht ist das eher eine persönliche Vorliebe, aber ich hasse die Benutzeroberfläche von FromSoftware. Sie ist klobig, sie ist nicht gut für Maus und Tastatur optimiert und sie vermittelt Informationen nicht effizient. Wenn sie denn überhaupt funktioniert.

TelefonSquid kritisiert dabei auch einige Spieler aus der Community, die FromSoftware in Schutz nehmen: „Einige Fans in der Soulslike-Community halten sich für „Hardcore“ und sind irgendwie stolz darauf, dass sie die Fehler der Spiele ertragen haben, also sollten das jetzt auch alle anderen tun.“

Sogar einige Entwickler anderer Studios meldeten sich zu Wort, die nach dem riesigen Erfolg die guten Wertungen von Elden Ring kritisierten. Einige von ihnen waren der Ansicht, dass ein Spiel mit solch einem „miesem“ Interface nicht solch hohe Wertungen kassieren sollte, wie die Kollegen von Kotaku berichteten. Das brachte die Diskussion erst so richtig ins Rollen.

Elden Ring würde durch das wenig zugängliche Interface die Erfahrung für den Spieler bewusst verschlechtern. Einige gingen sogar so weit und sprachen von schlichter Faulheit.

Die Kritik wurde teils so harsch formuliert, dass es sogar Vorwürfe gab, die Entwickler seien nur neidisch auf den Erfolg von Elden Ring.

Das sagen die Befürworter: Neben den Spielern, die sich nicht am Interface stören, gibt es sogar glühende Fans des Minimalismus. Viele von ihnen sind der Ansicht, dass Spiele oft zu einfach sind und mit ihren zig Turotials, Menüs, etlichen HUD-Elementen überhäuft werden.

Gerade Open-World-Spiele werden häufig in diesem Kontext genannt. Deswegen finden sie es erfrischend, wenn ein Spiel einem nicht direkt alles aufs Auge drückt und der Spieler noch Eigeninitiative ergreifen muss, um bestimmte Dinge im Menü zu finden oder die Icons im HUD zu verstehen.

Einige argumentieren, dass FromSoftware schon immer hauptsächlich für die Konsolen entwickelt und PC-Ports daher immer mangelhaft ausfallen würden. Perfect_Pause_3578 schreibt zudem:

Sie werden diese Serie niemals in dem Maße zugänglich machen, wie es beispielsweise bei Horizon Forbidden West der Fall ist, oder sie sogar wirklich für den PC optimieren. Warum? Weil es sich trotzdem weiter verkaufen wird. Wir lassen ihnen so viel durchgehen, weil sie etwas so Einzigartiges machen.

Zu denen, die sich mit dem HUD anfreunden können, gehören nicht nur alteingesessene Dark-Souls-Veteranen. Auch neue Spieler können damit etwas anfangen. So schreibt etwa reddit-Nutzer JEDJED15:

Ich habe mich noch nie für ein FromSoftware-Spiel interessiert, nicht einmal ein kleines bisschen. […] Ich bin jetzt etwa 10 Stunden dabei, habe gerade Margit besiegt und erkunde das Schloss, und ich muss wirklich sagen, dass dies ein unglaubliches Spiel ist. Ich war schon immer ein Fan von tiefgründigen RPG-Mechaniken, umfangreichem Wissen, Immersion, minimalem bis gar keinem HUD und keiner Handhaltung (ich schalte HUD, Minikarten und Tipps bei allen Spielen aus), also erfüllt dieses Spiel alle Kriterien für mich.

Viele weisen darauf hin, dass einem das Spiel genügend Erklärungen im HUD liefert. Sie sind nur versteckt und können leicht übersehen werden.

So findet ihr heraus, was eure Attribute bewirken: Wenn ihr beispielsweise wissen wollt, was eigentlich Fokus ist und wie es euren Charakter beeinflusst, müsst ihr lediglich in euer Status-Menü und die Share-Taste auf eurem Controller drücken, oder „G“ auf eurer Tastatur.

Dann müsst ihr nur noch „Erklärungen“ auswählen und könnt durch die einzelnen Werte und Resistenzen durchwählen.

Aber wie seht ihr das Thema? Seid ihr Befürworter des Minimalismus? Oder gehört ihr eher zu den Kritikern? Welche Dinge würdet ihr am HUD ändern oder verbessern?

Das Interface ist nicht die einzige Diskussion. Auch das Balancing ist seit Release ein Dauerthema: Sollten die stärksten Waffen & Zauber generft werden?