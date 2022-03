In Elden Ring nimmt das Wetter Einfluss auf euren Schaden – Diesen Trick solltet ihr kennen

Über die Magie in Elden Ring wird jedoch stark diskutiert. Einige halten sie für so stark, dass sie darin einen „Easy Mode“ sehen:

Der YouTuber Iron Pineapple hat diesen Trick in seinem Video aufgegriffen ( via YouTube ). Wir haben zwei Screenshots daraus eingebunden:

Wie genau funktioniert das mit dem Wetter? In Elden Ring kann es am gleichen Ort zu Sonnenschein oder Regen kommen. Während bei Sonnenschein alle Werte normal bleiben, nimmt der Regen Einfluss auf die Resistenzen der Charaktere:

In Elden Ring nimmt das Wetter Einfluss auf euren verursachten und auch erlittenen Schaden. Wer im Regen kämpft, sollte auf Feuer-Zauber verzichten. Wir von MeinMMO verraten, was es beim Wetter zu beachten gibt.

