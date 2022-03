Eine absolut lächerliche Waffe in Elden Ring zersägt eure Feinde, als wären sie Pizza

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Klinge am oberen Ende könnt ihr mit den richtigen Angriffen zum Drehen bringen, was sie zu einer Art Kreissäge macht – oder eben zu einem Pizzaschneider. Das mag vielleicht etwas ulkig aussehen, ist jedoch äußerst nützlich.

Was ist das für eine Waffe? Ghiza’s Wheel ist eine kolossale Waffe in Elden Ring, die mit Stärke und Geschicklichkeit skaliert. Die Waffe ist geformt wie ein Pizzaschneider: ihr haltet sie am langen Schaft und oben befindet sich eine Klinge mit Zacken – ähnlich wie Whirligigs Säge aus Bloodborne.

Manchmal reicht es nicht, eure Gegner einfach nur zu töten. Ihr müsst dabei auch noch gut aussehen. In Elden Ring geht das am besten mit einem Pizzaschneider. Nun, vermutlich eher einem Pizzaschneider aus der Hölle, aber die Form ist unverkennbar.

