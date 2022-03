Spieler streiten um die „richtige“ Spielweise in Elden Ring: „Magie ist Easy Mode“

Elden Ring gibt seinen Spielern eine große Menge an Werkzeugen an die Hand, die sich im Kampf nutzen können, um zu überleben. Doch einige dieser Werkzeuge gelten in Teilen der Community als „Easy Mode“ und werden verschmäht.

In dem Action-RPG Elden Ring können Spieler sich an verschiedenen Builds probieren und ihre Spielweise so gestalten, wie es ihnen am meisten gefällt. Neben den Nahkampf-Builds, die Schwerter, Speere, Säbel, Keulen und ähnlichen Waffen, gibt es auch eine große Auswahl an Magie.

Und diese Magie ist aktuell ein Streitpunkt innerhalb der Community.

Das wird diskutiert: Elden Ring ist seit etwas mehr als einer Woche auf dem Markt und es gibt mittlerweile zahllose Clips und Videos davon, wie Spieler amtlich aufs Maul bekommen oder jedes Tier im Spiel als Hund bezeichnen.

Es tauchten aber auch Clips auf, in denen Magie-Nutzer eigentlich schweren Bosse völlig problemlos erledigen. Sie bleiben einfach auf Distanz und beschießen ihre eher langsamen Gegner mit Zaubern, wie etwa bei einem der ersten Bosse, dem man in einem optionalen Dungeon begegnet:

In Kommentaren und Reaktionen zu solchen Videos heißt es entsprechend oft, dass die Magie in Elden Ring zu OP sei. Es mache die Bosskämpfe, die eigentlich knackig und schwer sein sollen, viel zu einfach. Leute sollen das Spiel daher „richtig“ spielen, indem sie in den Nahkampf gehen, die Angriffsmuster der Bosse lernen und sich den Sieg verdienen.

„Der Typ labert Scheiße und besiegt den Boss, indem er Magie spammt.“

„Er nutzt Magie und Projektile und tut so, als ob er irgendwas geschafft hätte. Probiere Nahkampf und sehen wir, wer sich beschwert.“

„Labert Scheiße, während er mit Magie auf Distanz bleibt lmao ok“

Die Nahkampf-Builds werden von dem Teil der Spieler als „echte“ Elden-Ring-Erfahrung angesehen, weil die Kämpfe damit oft fordernder sind.

Strategien, die die Bosskämpfe als einfacher gestalten, sind demnach „nicht richtig“ oder „Easy Mode“. Auch, wenn die Werkzeuge für diese Strategien von den Entwicklern ins Spiel gepackt wurden.

Das argumentiert die Gegenseite: Die Beschwerden über die Magie-Nutzer in Elden Ring sorgten für hitzige Diskussionen auf Social Media. Entsprechend gab es zu den Äußerungen, dass Magie „Cheating“ ist, auch starke Gegenreaktionen.

Ein anderer Teil der Community widersprach, dass jeder Elden Ring so spielen kann, wie er oder sie es will. Die Entwickler haben Magie nicht umsonst ins Spiel gepackt und um einiges vielfältiger gemacht als in früheren SoulsBorne-Spielen. Daher ist es sehr wohl fair und ok, sie auch zu benutzen.

Auch wurde betont, dass es in der Vergangenheit Bosse und Gegner gab, die starke Resistenzen gegen Magie oder einzelne Elemente hatten. Die Magier haben es daher nicht immer total einfach, so dieser Teil der Community.

Zudem müssen sich die Magie-Nutzer ihren Trank zwischen Heilung und SP-Regeneration teilen und erhalten dadurch weitere Nachteile.

Andere Spieler posteten Videos von ihren eigenen Magier-Builds, mit denen sie zum Beispiel bei sehr aggressiven Bossen viele Schwierigkeiten hatten. Diese Bosse griffen unnachgiebig an und ließen keine Zeit, um effektiv Magie zu wirken.

Magie sei daher nur in bestimmten Situationen OP. Abhängig vom Gegner haben es die Magier stellenweise sogar schwerer als Spieler, die auf Stärke-Builds vertrauen und mit Großschwertern und schweren Rüstungen durch das Spiel spazieren.

Was sagt ihr zu dem Streitthema? Aber was sagen die MeinMMO-Leser dazu? Findet ihr, dass Magie in Elden Ring zu stark ist? Ihr könnt eure Stimme in dem Umfrage-Tool weiter unten angeben.

Jeder hat nur eine Stimme und die Wahl kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Verratet uns, was eure Meinung zur Magie in Elden Ring ist. Ist es unfair, sich auf Magie zu verlassen, weil es das Spiel zu einfach macht oder ist es völlig ok? Spielt ihr selbst einen Magier-Build und habt schon selbst Erfahrungen damit gesammelt? Oder seid ihr lieber im Nahkampf unterwegs?

Erzählt es uns in den Kommentaren.

