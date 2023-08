5 knallharte Spiele, die ihr im Auge behalten solltet, wenn ihr Elden Ring und Dark Souls mochtet

Dark Souls hatte nicht nur einen Impact auf die Spieleindustrie allgemein, sondern brachte auch ein eigenes Sub-Genre mit sich. Soulslikes erscheinen mittlerweile fast monatlich, um euch ein ähnliches Gefühl wie von From Software zu bieten. Wir haben euch 5 zusammengetragen, die ihr im Auge behalten solltet.

Was ist ein Soulslike? Eine 100-Prozentige Definition zu dem Begriff gibt es nicht wirklich, aber einige Eigenschaften kann man benennen.

Verbundene Welt mit mal mehr, mal weniger versteckten Abkürzungen

Ein Kampfsystem, was an Dark Souls erinnert

Hoher Schwierigkeitsgrad

Die gewisse, düstere Atmosphäre

Die 5 folgenden Spiele verbinden nicht alle, aber mehrere der genannten Eigenschaften. Für eine gute Varianz haben wir den Begriff weit gefasst. Eure Tipps für zukünftige, aber auch schon releaste Soulslikes, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben.

5. Lords of the Fallen

Plattform: PC, Xbox Series, PS5 | Release: 13. Oktober 2023

Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Spiel aus 2014, ist Lords of the Fallen die Fortsetzung des Fantasy-Soulslikes. Lords of the Fallen will alles besser machen als sein Vorgänger und präsentiert sich in düsterer Optik.

Die Inspirationsquelle Dark Souls wird nicht versteckt und sowohl visuell als auch spielerisch könnte Lords of the Fallen auch ein offizieller Souls-Titel sein. Der sogenannte Soul Flay ist eine interessante neue Mechanik, die es euch ermöglicht, Gegner über kleine Abgründe zu ziehen oder sie zu paralysieren. Dadurch eröffnet sich euch beim Erkunden der Welt eine neue taktische Tiefe.

4. Flintlock: The Siege of Dawn

Plattform: PC, Xbox Series, PS5, PS4 | Release: 2024

Ein wenig bunter ist es in Flintlock: The Siege of Dawn. Das Studio A44 entwickelte schon das kleine Soulslike Ashen und versucht sich jetzt an einem deutlich größeren Projekt mit einer großen, offenen Welt voller Magie und Götter.

Das Kampfsystem erinnert an Bloodborne, denn auch hier nutzt ihr neben diversen Nahkampfwaffen auch Schusswaffen. Dazu kommt noch Magie und Soulslike-untypisch ein Kombo-System, in dem ihr versucht, all eure Kampfmöglichkeiten zusammenzuführen und zu nutzen. Dadurch sieht das Spiel sogar schneller und dynamischer aus als klassische Soulslikes.