PS5: Top 10 der beliebtesten Spiele, die ihr euch 2023 nicht entgehen lassen solltet

Mittlerweile ist es glücklicherweise leichter geworden, eine PlayStation 5 zu erwerben. Doch welche Spiele lohnen sich für die Konsole? Wir von MeinMMO stellen euch die Top 10 PS5-Spiele vor.

Wer eine PlayStation 5 besitzt, interessiert sich in der Regel für die besten aktuellen Spiele. Das Ranking haben wir mithilfe von Metacritic zusammengestellt. Stellt man die Filter “All Time” und “PS5” ein, erscheinen die besten Titel, die bisher für die Konsole erschienen sind.

Platz 10: Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Genre: Sport | Entwickler: Neversoft, Activision | Release: 08. Juni 2020 | Preis: 44,99 €

Was ist das für ein Spiel? Ursprünglich stammen die beiden Games aus den Jahren 1999 und 2000. Aufgrund ihrer Beliebtheit wurden sie dann im Jahr 2020 überarbeitet und seither als Bundle verkauft.

In dem Remake des kultigen Spiels skatet ihr als der legendäre Tony Hawk und führt Tricks auf eurem Skateboard aus. In unterschiedlichen Spiel-Modi absolviert ihr Kombos und sammelt Punkte. Das könnt ihr allein tun oder aber gegen andere Spieler antreten.

Platz 9: Moss: Book II

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Polyarc | Release: 22.02.2023 | Preis: 26,99 €

Was ist das für ein Spiel? Bei Moss: Book II handelt es sich um ein VR-Game, ihr benötigt also ein entsprechendes Gerät. Ihr seid Begleiter einer Maus namens Quill, die auf der Flucht vor Bösewichten ist, die die Welt zerstören wollen.

Gemeinsam kämpft ihr euch voran und müsst zwischendurch immer wieder kleine Rätsel bestreiten. Die Kulissen sind dabei hübsch, das Spiel eher liebevoll und entspannend gestaltet, obwohl es sich um ein Action-Adventure handelt.

Platz 8: Persona 5 Royal

Genre: JRPG | Entwickler: ATLUS | Release: 21. Oktober 2022 | Preis: 59,99 €

Was ist das für ein Spiel? Persona 5 Royal ist eine Mischung aus JRPG und Dungeon-Crawler. Ihr seid Teil der Phantomdiebe, einer Gruppe von Schülern, die in Tokio lebt. Dann schlüpft ihr in das Unterbewusstsein von Leuten – das sind quasi die Dungeons – und müsst ihre dunklen Herzen läutern.

Das Spiel setzt auf kurzweilige, doch actionreiche Kämpfe. Der Fokus liegt aber vor allem auf der Story mit spannenden Dialogen. Ursprünglich erschien Persona 5 bereits 2016, wurde aber nochmal neu aufgesetzt und unterscheidet sich nun stark vom ursprünglichen Game.

Platz 7: Demon’s Souls

Genre: Action-RPG | Entwickler: Bluepoint Games, From Software | Release: 12. November 2020 | Preis: 79,99 €

Was ist das für ein Spiel? Demon’s Souls bildete den ursprünglichen Auftakt zu den beliebten Souls-Spielen. Das Remake für die PS5 ist ein Remake, das euch die Kämpfe nochmal mit verbesserter Grafik erleben lässt.

Ihr begebt euch in eine düstere Fantasywelt und müsst euch gegen einen heraufbeschworenen Dämon beweisen, der “das Uralte” genannt wird. Dadurch legt sich ein Nebel über das Land, das schreckliche Kreaturen hervorbringt.

Die Kämpfe sind hart, wie man es kennt – Ihr müsst euch Bossen vermutlich öfter stellen, bis ihr sie niedergestreckt habt.

Platz 6: Resident Evil 4

Genre: Horror | Entwickler: Capcom | Release: 23. März 2023 | Preis: 69,99 €

Was ist das für ein Spiel? Auch hierbei handelt es sich um ein Remake. Der Horror-Klassiker Resident Evil 4 wurde nochmal neu aufgesetzt. Ursprünglich stammt das Spiel aus dem Jahr 2005.

Leon Kennedy, ein Polizist aus Raccoon City wird in ein europäisches Dorf geschickt, um einen Kriminalfall zu untersuchen: Die Tochter des US-Präsidenten ist verschwunden.

Mithilfe verschiedener Schuss- und Nahkampfwaffen kämpft ihr euch als Leon Kennedy dann durch das Geschehen und besiegt zahlreiche Zombies.

Platz 5: Tetris Effect: Connected

Genre: Puzzle | Entwickler: Resonair | Release: 22. Februar .2023 | Preis: 39,99 €

Was ist das für ein Spiel? Tetris Effect: Connected fügt dem Klassiker einige Mechaniken hinzu, die das Spiel auch für modernere Gamer interessant machen. Die Fallgeschwindigkeit der Steine passt sich an die Geschwindigkeit des hervorragenden Soundtracks an.

Außerdem wird der sogenannte Zonen-Modus eingeführt, mit dem ihr während der Runde die Zeit anhalten könnt. So könnt ihr euch aus verzwickten Situationen lösen oder das Level verlängern, um mehr Punkte zu erspielen.

Ihr wählt zwischen zwei Spielmodi. Im Abenteuermodus geht es darum, Stage für Stage zu Absolvieren und immer weiter aufzusteigen, währen beim Effect-Modus das klassische Tetris-Prinzip des Highscores im Vordergrund steht.

Platz 4: Hades

Genre: Rougelike | Entwickler: Supergiant Games | Release: 13. August 2021 | Preis: 24,99 €

Was ist das für ein Spiel? Ihr spielt als Zagreus, Sohn des Hades, dessen einziges Ziel es ist, aus der Unterwelt zu entkommen und der Herrschaft seines Vaters zu entfliehen. In klassischer Roguelike-Manier müsst ihr euch ohne Checkpoints von Punkt-A nach Punkt-B metzeln.

Auf euren Fluchtversuchen unterstützen euch die Götter des Olymp mit einer Vielzahl von Verstärkungen. Nach jedem Tod könnt ihr eure erkämpften Ressourcen im Palast des Hades für verschiedene Buffs und neue Waffen ausgeben.

Außerdem geht ihr unterschiedlichen Storysträngen und Romance-Optionen nach, die euch ebenfalls einen Ingame-Vorteil verschaffen können und das Spiel auch nach etlichen erfolgreichen Fluchtversuchen noch interessant halten.

Platz 3: God of War: Ragnarök

Genre: RPG | Entwickler: SCE Santa Monica Studio| Release: 09. November 2022| Preis: 79,99 €

Was ist das für ein Spiel? God of War: Ragnarök ist die Fortsetzung des beliebten Action-Adventures God of War, das 2018 erschien. Ihr schlüpft in die Rolle von Kratos und Arteus, die verschiedene Welten bereisen und nach Antworten suchen, um das bevorstehende Ende der Welt zu verhindern.

Ihr kämpft euch durch wunderschöne Landschaften und stellt euch währenddessen unterschiedlichen Kreaturen sowie Boss-Gegnern. Innerhalb der Story durchlebt ihr eine nordische Saga, sowohl im ersten als auch im zweiten Teil des Spiels.

Zudem levelt ihr Fähigkeiten und habt unterschiedliche Waffen zur Auswahl – so etwa die Leviathanaxt, Chaosklingen und den Wächterschild.

Platz 2: The Witcher 3: Wild Hunt

Genre: RPG | Entwickler: CD Project RED | Release: 18. Mai 2015 | Preis: 29,99 €

Was ist das für ein Spiel? Seit Ende 2022 gibt es dieses Must-Play auch für die PS5. Ihr begleitet den Protagonisten Geralt von Riva durch die mehrfach preisgekrönte Story, basierend auf der Hexer-Romanreihe des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski.

Erkundet eine mittelalterliche Fantasy-Welt, stellt euch epischen Kämpfen und löst Intrigen nach eurem eigenen Ermessen. Je nachdem, wie ihr euch entscheidet, wartet eins von insgesamt 36 möglichen Enden auf euch.

Platz 1: Elden Ring

Genre: Soulslike | Entwickler: FromSoftware | Release: 25. Februar 2022| Preis: 69,99 €

Was ist das für ein Spiel? Elden Ring stammt vom selben Entwickler wie Dark Souls und Demon’s Souls. Es handelt sich um einen Epos in einer dunklen Welt, an dessen Story sogar der Game-of-Thrones-Autor George R.R. Martin mitgewirkt hat.

Anders, als in The Witcher oder Assassin’s Creed, gibt es keine filmreich inszenierte Story. Stattdessen müsst ihr innerhalb der großen Spielwelt selbst nach und nach die Geheimnisse aufdecken. Die Hauptstory bietet euch dabei etwa 30 bis 40 Stunden Spielzeit.

Für die Kämpfe wählt ihr aus einer Vielzahl von Nah- und Fernkampfwaffen, auch Magie könnt ihr benutzen. Ihr rüstet euren Charakter aus und wählt, welche Fähigkeiten er nutzen soll. Anfangs entscheidet ihr euch zwar für eine Klasse, euer Build bleibt aber flexibel.

Was sagt ihr zu den Top 10? Welche davon habt ihr bereits gespielt? Schreibt uns gerne einen Kommentar!