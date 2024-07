In The End of the Sun sollen Realität und Mythen ineinander verschwimmen

Soulslikes zu spielen, heißt auch, mit jedem Tod ein bisschen was dazuzulernen. Beim nächsten Versuch kennt ihr den fiesen Angriff dieses einen Bosses. Ihr wisst, dass ihr an einer Stelle lieber weglauft, anstatt zu rollen. Ihr seid wieder ein wenig schlauer geworden.

Die Souls-Erfahrung kann sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, welche Waffe und Build ihr spielt. Bleibt nicht beim erstbesten Schwert, das euch in die Hände fällt, sondern tauscht immer wieder eure Waffe. Nur so könnt ihr euren persönlichen Spielstil finden. Das ist wichtig, um einfacher voranzukommen.

Kritische Treffer wie Backstabs (in den Rücken) verkürzen die Kämpfe. Das gilt auch für Paraden per Schild und anschließendem kritischen Gegenangriff – aber hier ist gutes Timing gefragt. Übt an einfachen Standard-Gegnern.

Elden Ring zeigt den DLC “Shadow of the Erdtree” im Story-Trailer

FromSoftware hat er kürzlich den großen DLC Shadow of the Erdtree für Elden Ring veröffentlicht. Hier seht ihr den Story-Trailer:

Über die Jahre habe ich viel in diesen Spielen gelernt und möchte neuen Spielern jetzt sechs Tipps mit auf den Weg geben, die die ersten Schritte in einem Soulslike einfacher machen.

Erst beim zweiten Anlauf habe ich mich in das Spiel und ein gesamtes Genre verliebt, das damals noch vor dem großen Durchbruch stand. Spätestens seit Elden Ring sind Soulslikes aber in aller Munde und im Gaming-Mainstream angekommen.

Wer sich an das Genre der Soulslikes herantraut, kann davon schnell eingeschüchtert und überfordert werden. MeinMMO-Autor Christoph Waldboth spielt Dark Souls, Elden Ring & Co. schon seit über zehn Jahren und verrät im Folgenden sechs Tipps für neue Spieler.

