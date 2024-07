Elden Ring DLC: Moore Quest und Sammlerbrut finden und lösen – Alle Schritte auf Deutsch

Eine der Quests im DLC von Elden Ring dreht sich um Moore. Wir zeigen euch, wo ihr ihn findet und wie ihr seine Quest Schritt für Schritt lösen könnt.

Wer ist Moore? Moore ist ein neuer NPC in Shadow of the Erdtree. Er kommt mit einer eigenen Quest daher, genauso wie etwa Ansbach, Thiollier oder Ymir. Moore fungiert zudem auch als Händler. Er ist ein Anhänger Miquellas. Ihr könnt ihm schon kurz nach Start der Erweiterung begegnen, vorausgesetzt, ihr bewegt euch in die korrekte Richtung.

Wir zeigen euch, wo ihr den Burschen findet und wie ihr seine Quest löst. Mit unserem Inhaltsverzeichnis könnt ihr direkt zu einem gewünschten Punkt springen.

Moore finden

Wo findet ihr den NPC? Zum ersten Mal begegnet ihr Moore beim Ort der Gnade „Kreuz am Haupttor“. Dieser Checkpoint befindet sich direkt vor dem ersten Legacy Dungeon Turmsiedlung Belurat. Seid ihr noch etwas weiter entfernt, erkennt ihr den Dungeon an den gewundenen Säulen vor den Eingängen.

Hier findet ihr Moore am Ort der Gnade.

Moore sitzt am Ort der Gnade vor den Stufen und fungiert hier zunächst als Händler. Bei ihm könnt ihr verschiedene Items kaufen. Einige davon helfen euch bei Resistenzen, etwa die „Feuersichere eingelegte Leber“, die im Kampf gegen Messmer praktisch ist, weil sie euch mehr Schutz gegen Feuerangriffe verschafft.

Kauft außerdem die „Notiz – Versiegelte Geisterquellen“, weil ihr damit Hinweise auf geheime Wege in der Spielwelt erhaltet.

Sprecht mit Moore. Er wird euch erzählen, dass er gerne Dinge für andere findet. Dabei erwähnt er auch die sogenannte „Sammlerbrut“. Hierbei handelt es sich um zugegeben etwa unheimlich wirkende Kreaturen, die im Besitz von Handwerksbüchern sind. Die braucht ihr, um selbst Gegenstände herzustellen.

Die Sammlerbrut finden

Wie geht es weiter? Es gilt nun, die in der Spielwelt verteilten Kreaturen zu finden und die Handwerksbücher von ihnen zu erhalten. Damit könnt ihr wertvolle Items wie die erwähnten Lebern selbst herstellen und müsst sie nicht länger kaufen.

Wichtig hierbei: Die Sammlerbrut ist leicht mit einem Gegner zu verwechseln. Seid also vorsichtig, wenn ihr eine Kreatur wie auf dem Bild unten seht. Greift sie nicht an, sondern nähert euch und sprecht die Sammlerbrut an.

Die Sammlerbrut (via polygon.com)

Habt ihr mit ihnen gesprochen, erhaltet ihr das entsprechende Handbuch. Greift ihr die Brut hingegen an, wird auch Moore feindlich, greift euch an und die Quest scheitert. Dasselbe gilt auch, wenn Moore aus welchen Gründen auch immer stirbt. Daraufhin verschwinden die seltsamen Kreaturen mitsamt ihrer Handwerksbücher.

Die Orte der Sammlerbrut auf der Map

Wo genau ihr die Sammlerbrut in der Spielwelt findet, seht ihr auf der Karte:

An diesen Stellen findet ihr die Sammlerbrut.

Wie erwähnt reicht es in den meisten Fällen, die Sammlerbrut einfach anzusprechen. Nur eine davon, Nummer 4, ist nicht ansprechbar. Sie ist krank und schläft und muss erst mit einem Wärmenden Stein geheilt und somit aufgeweckt werden. Anschließend erhaltet ihr auch ihr Handwerksbuch (4).

Kehrt dann zu Moore zurück. Zum Dank wird er euch das Handbuch 7 der Sammlerbrut geben.

Moores Frage beantworten – Alle Antworten

Was ist der nächste Schritt? Sobald die Große Rune in der Spielwelt gebrochen ist, kehrt zu Moore zurück. Ihr erkennt dieses Ereignis an einem lauten Geräusch, das bevorzugt vor dem Schattenbergfried oder im Bonny Dorf ausgelöst wird.

Zurück bei Moore, der noch immer vor Belurat hockt, sprecht nochmal mit ihm. Er wird euch erzählen, dass Miquellas Licht nun fort sei. Außerdem fragt er, ob er nun für immer traurig sein müsse.

Zur Auswahl stehen nun drei verschiedene Antworten:

Lassen Sie es hinter sich: Wählt ihr diese Antwort, wird er sich beim Bosskampf gegen Leda auf ihre Seite schlagen. Ihr müsst ihn also bekämpfen, bekommt als Belohnung aber seine Ausrüstung. Seien Sie für immer traurig: Der NPC nimmt sich euren Rat zu Herzen und verschwindet an dieser Stelle. Wollt ihr seine Ausrüstung, könnt ihr die Leiche von Moore an der Kirche des Kreuzzugs finden. Dort, wo ihr vorher eine Sammlerbrut geheilt habt. Ich weiß es nicht: Entscheidet ihr euch für diese Antwort, bleibt Moore an diesem Ort sitzen. Seine Ausrüstung erhaltet ihr so aber nicht. Sprecht mit ihm noch einmal, um ihm eine eindeutige Antwort zu geben.

Achtung: All das muss vor dem Verbrennen des Scadubaums passieren. Ansonsten kann die Quest automatisch scheitern. Erledigt grundsätzlich alle NPC-Quest vor diesem Punkt im Spiel.

Je nachdem, für welche Antwort ihr euch entschieden habt, endet Moores Quest im Kampf oder mit dem traurigen Tod des NPC. In beiden Fällen erhaltet ihr Moores Klangperle, das Grünspan-Rüstungsset und den Grünspan-Großschild.

Damit ist die Quest abgeschlossen. Habt ihr bereits andere NPC-Quest in Shadow of the Erdtree gefunden und erledigt? Wie bei FromSoftware üblich, ist das nicht immer ganz einfach. Wenn ihr auf der Suche nach mehr Guides zu Elden Ring seid, findet ihr auf MeinMMO eine Reihe an Guides.