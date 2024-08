Der Mutterkonzern von FromSoftware verlor über 12 Millionen Euro durch einen Cyberangriff, aber dann kam der DLC von Elden Ring

Elden Ring und die Veröffentlichung von Shadow of the Erdtree sorgten für einen großen finanziellen Erfolg, der besonders für den Mutterkonzern von FromSoftware gerade richtig kam.

Wer ist der Mutterkonzern von FromSoftware? Das japanische Studio gehört zu 69,66 % zu Kadowaka, einem Medienunternehmen, das in verschiedenen Bereichen tätig ist. Neben Spielen veröffentlichen sie auch Filme, wie den von vielen Anime-Fans gefeierten Your Name, und Print-Medien.

Im Juni 2024 wurde das Unternehmen Opfer eines Cyberangriffs. Ein Geschäftsbericht zeigt, dass Kadowaka dabei herbe Verluste einstecken musste (via automaton-media.com). Zum Glück erschien kurz darauf der DLC von Elden Ring.

Die Videospiele retteten den Tag

Wie sahen die Verluste aus? Bei dem Angriff kam es zu Datenverlusten und Beeinträchtigungen der verschiedenen Dienste des Unternehmens. Außerdem mussten anschließend Entschädigungen ausgezahlt werden. In Summe spricht Kadowaka von Verlusten in Höhe von etwa 2 Milliarden Yen. Das entspricht ungefähr 12,2 Millionen Euro.

Für das Unternehmen bedeutete das einen Rückgang des Netto-Gewinns von ganzen 10,1 %. Trotz dieser Verluste konnte aber ein großer Anstieg der Gewinne verzeichnet werden. Der Grund? Videospiele, die unter anderem dafür sorgten, dass der Mutterkonzern von FromSoftware insgesamt 84,6 % mehr als im Vorjahr als Gewinn verzeichnen konnte.

Unter den Veröffentlichungen sind Elden Ring und besonders der DLC Shadow of the Erdtree, der ebenfalls im Juni erschien. Die Erweiterung kam bei Presse und Fans gut an, war aber auch nicht frei von Kritik. Insgesamt brachte er Kadowaka wohl einiges ein. Das wird auch im Bericht hervorgehoben. Vor allem die Verkäufe in Japan, sowohl von Hauptspiel als auch von Erweiterung, seien Schlüsselfaktoren für das enorme Wachstum. Konkrete Verkaufszahlen werden dabei nicht genannt.

Insgesamt ist der Videospielsektor von Kadowaka stark im Wachsen und konnte sich bislang im Vergleich zum Vorjahr um ganze 80 % steigern. Mit solchen Blockbustern wie Elden Ring ist das nicht verwunderlich.

In diesem Fall hatte das japanische Unternehmen Glück im Unglück. Der Zeitpunkt des Releases von Shadow of the Erdtree kam genau richtig und bewahrte den Mutterkonzern vor einem empfindlichen Verlust. Das Spiel steckt übrigens voller kleiner Details, die vielen von euch beim Spielen vielleicht gar nicht aufgefallen sind. Ein YouTuber hat nun gezeigt, warum einer der DLC-Bosse ein Meisterwerk für sich ist.