Die 5 besten Anime-Filme, die jeder gesehen haben sollte

Ihr wollt mit einen Anime-Abend verbringen, aber habt keine Lust auf ganze Serien? Wir haben einige Top-Filme für euch, die euren Anime-Hunger stillen.

Anime sind ein tolles Medium – und manchmal sehr zeitverschlingend. Nicht immer hat man Zeit oder Lust, sich auf 12, 24, 48 oder noch mehr Episoden einzulassen. Manchmal will man einfach ein komprimiertes Erlebnis, das man an einem Abend durchschauen kann – eben einen guten Film.

Auch da gibt es im Anime-Bereich jede Menge Perlen, von denen wir euch eine Handvoll vorstellen wollen.

Your Name.

Alternative Namen: Kimi no Na wa

Genres: Drama, Übernatürlich

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Während das Mädchen Mitsuha vom tollen Leben in der Großstadt träumt, sehnt sich Taki nach einem ruhigeren Leben auf dem Land. Der Traum wird wahr, als die beiden in ihren Träumen die Körper zu tauschen scheinen, selbst wenn die Erinnerung daran rasch wieder verblasst. Durch Tagebuch-Einträge gelingt es ihnen doch, einige Erinnerungen zu retten – bis ihre Träume urplötzlich enden. Taki macht sich auf den Weg, um Mitsuha zu suchen … doch das gestaltet sich schwierig.

Was man von Your Name. erwarten sollte: Your Name. beginnt als lustige „Körpertausch-Geschichte“, wie man sie schon unzählige Male gesehen hat. Doch dieses Klischee löst sich rasch auf und entwickelt sich zu einer spannenden Geschichte, in der Taki und Mitsuha deutlich mehr Probleme beseitigen müssen, um einander endlich treffen zu können. Je weniger ihr im Vorfeld von diesem Film wisst, desto besser ist er.

A Silent Voice

Alternative Namen: The Shape of Voice, Koe no Katachi

Genres: Drama

Stream verfügbar auf: Aktuell kein Streaming-Anbieter bekannt, nur zum Kauf verfügbar.

In der Schule hat Shouya Ishida eine perfekte Möglichkeit, sich die Langeweile zu vertreiben: Er mobbt die gehörlose Shouko zum Spaß. Der Rest der Klasse steigt darauf ein. Doch als Shoukos Mutter die Schule kontaktiert, wendet sich die Klasse gegen Shouya und beschuldigt ihn als einzigen Schuldigen. Von dort an ist er das nächste Opfer des Mobbings und wird zu einem Außenseiter.

Viele Jahre später auf der Hochschule trifft Shouya dann Shouko zufällig wieder – und sieht darin seine Chance, vergangene Fehler wieder gutzumachen.

Was man von A Silent Voice erwarten sollte: A Silent Voice ist nicht nur eine Geschichte über körperliche Einschränkungen, sondern auch über Mobbing – und was das mit Opfern und Tätern macht. Wie schnell aus einem einstmaligen Täter selbst ein Opfer wird und wie rasch sich die Gruppendynamik gegen ein neues Ziel richten kann, ist ebenso Teil der Handlung wie auch einige härtere Themen.

A Silent Voice lohnt sich für jeden, der sich auch nur entfernt mit dem Stil von Anime anfreunden kann. Und so manch einer wird sicher Parallelen zur eigenen Schulzeit entdecken …

