Jason Statham ist bekannt für seine Actionfilme, die meistens eine ähnliche Formel verfolgen. So groß wie heute war er aber nicht immer. Ein Kultregisseur gab ihm eine Chance, als er mit Bruce Willis eine schlechte Erfahrung gemacht hat.

Um welchen Regisseur geht es? Den französischen Regisseur und Drehbuchautor Luc Besson kennen die meisten wahrscheinlich für Das fünfte Element oder Léon – Der Profi. Als Autor ist er zusammen mit Robert Mark Kamen auch für den Actionfilm The Transporter verantwortlich.

Vorher kannte man Statham aus Bube, Dame, König, grAs oder Snatch. 2002 erschien dann aber The Trasnporter und war quasi die Blaupause für Filme, die er bis heute macht. Selbst im Film The Beekeeper von 2024 erkennt man Muster aus The Transporter.

Laut Kamen existiert Jason Statham als Transporter aber nur, weil Luc bei Das fünfte Element Probleme mit Bruce Willis hatte.

Einen Trailer zum Film seht ihr hier:

Wir müssen unseren eigenen Film-Star erschaffen

Was lief zwischen Luc Besson und Bruce Willis? In einem Interview mit der Entertainment-Seite UPROXX sprach der Drehbuchautor Robert Mark Kamen über Das fünfte Element und The Transporter. Dabei wurde auch angesprochen, dass Bruce Willis ein schwieriger Kerl sein soll. Er nennt zwar nicht konkret, was schiefgelaufen ist, aber die Beziehung zwischen Besson und Bruce Willis war wohl nicht gut:

Er war sehr schwierig, und Luc ist damit umgegangen. Aber Luc war das nicht gewohnt. Nachdem er das getan hatte, kam er zu mir und sagte: „Wir müssen unsere eigenen Filmstars erschaffen.“

Daraufhin sagt Kamen noch, dass sie sich selbst einen Star erschaffen mussten, und in dem Fall war es Jason Statham in The Transporter.

Über die Probleme mit Bruce Willis sprach Luc Besson auch mit Screen Rant. Dort erklärte er, dass er einen Deal mit ihm gemacht hat, dass er nur 4 statt 5 Tage beim Film arbeiten muss. Luc Besson ist auch nicht der einzige Regisseur, der Probleme mit Willis hatte.

Wie lief The Transporter? The Transporter war ein Erfolg. Schaut man sich die Zahlen auf Box Office Mojo an, dann sieht man, dass der Film bei einem Budget von 21 Millionen Dollar weltweit fast 44 Millionen Dollar einspielte.

Der Film entwickelte sich zu einer Reihe mit 2 Fortsetzungen, einem Reboot und einer Serie.

Wie ging es mit Luc Besson weiter? Nach The Transporter arbeitete er noch als Drehbuchautor an Taken mit und machte auch Liam Neeson zum großen Action-Darsteller. Als Regisseur und Drehbuchautor arbeitete er noch an Filmen wie Lucy mit Scarlett Johansson oder an Valerian mit Cara Delevingne. Sein letzter Film erschien 2023. Das war der skurrile Dogman mit Caleb Landry Jones. Mehr Action-Tipps findet ihr in dieser Liste: 5 Actionfilme ab 18 für hartgesottene Filmfans