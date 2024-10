EA FC 25: Trailblazers Event startet morgen – Alle Infos und Leaks

In EA FC 25 steht bereits das nächste Event vor der Tür. Es handelt sich um die Trailblazers Promo, die bereits morgen startet. Alle Infos und Leaks zu den neuen Karten seht ihr hier bei MeinMMO.

Wann startet Trailblazers? Das Trailblazers Event startet am Freitagabend, den 25. Oktober 2024 um 19:00 Uhr in EA FC 25 Ultimate Team. Das ist die gewohnte Event-Uhrzeit, zu der die meisten neuen Inhalte in EA FC kommen.

Darauf weist ein neuer Ladebildschirm beim Start von Ultimate Team hin.

Was ist das für ein Event? Das Trailblazers Event kennen wir bereits aus FC 24. Damals drehte sich alles um die brandneuen PlayStyles. Karten erhielten komplett neue PlayStyles und PlayStyles+ sowie geboostete Werte.

Wie genau Trailblazers in diesem Jahr ablaufen wird, ist noch nicht bekannt. Der Ladebildschirm deutet jedoch darauf hin, dass neben den PlayStyles auch die neuen Spielerrollen eine wichtige Rolle spielen könnten.

So könnten wir beispielsweise komplett neue Rollen an Spielerinnen und Spielern sehen.

Trailblazers Team 1 in EA FC 25 – Alle Leaks

Das sagen die Leaks: Aktuell halten sich die FUT-Leaker noch bedeckt und lediglich der X-Kanal von FUT Police Leaks hat eine vermeintliche Karte geleakt.

Christian Pulisic vom AC Mailand soll im neuen Trailblazers Team 1 vertreten sein. Welche neue PlayStyles oder Spielerrollen die Karte erhalten soll, verrät der Leak nicht.

Sobald es neue Leaks gibt, fügen wir diese schnellstmöglich in diesen Beitrag ein.

Was sagt ihr zum Trailblazers Event? Welche Spieler sollen eurer Meinung in Team 1 von Trailblazers auftauchen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, ob sich die neue Hero-SBC für euch lohnen könnte, schaut doch mal hier rein: EA FC 25: Garantiertes Hero-Pack mit starken Karten ist da – Lohnt sich die neue SBC?