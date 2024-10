EA FC 25: Heroes im garantierten Pack verfügbar – Lohnt sich die neue SBC?

In WoW könnt ihr den aktuellen Raid jetzt selbst nerfen – So geht’s

Zu wenig Gold in World of Warcraft? Spieler klagen über zu hohe Kosten

Lohnt sich also die Hero-SBC? Das Hero-Pack bleibt ein kleines Wagnis. Wie auch bei sämtlichen anderen Packs braucht ihr eine Portion Glück, um Profit herauszuschlagen. Wer ein überflüssige, hochbewertete Spieler im Verein hat, kann sich beim Hero-Upgrade ausprobieren. Cristiano Ronaldo für 10.000 Münzen in FC 25 ist hingegen eine sichere Bank. Auf MeinMMO erfahrt ihr, warum.

EA FC 25 Season Pass: Über 1000 XP in nur 10 Minuten verdienen – So funktioniert’s

Was ist das für ein Hero-Pack? Das Pack könnt ihr durch eine neue Squad Building Challenge (SBC) freischalten. Die neue SBC ist unter dem Namen „Max.-88-Basis-Hero-Upgrade“ am Mittwoch, dem 23. Oktober, um 19:00 Uhr erschienen und für 6 Tage verfügbar. Dabei könnt ihr das Pack nach 4 Tagen noch einmal wiederholen.

In EA FC 25 könnt ihr jetzt eine garantierte Hero verdienen. Viele dieser Spezialkarten versprechen sogar einen satten Gewinn. Auf MeinMMO verraten wir euch, welche Spieler sich richtig lohnen und was eine wertvolle Karte aus dem Hero-Pack ist.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to