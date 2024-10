Diablo trifft Vampire Survivors: Ein neues Actionspiel auf Steam lässt euch in der nordischen Unterwelt gegen Horden Untoter kämpfen

Jotunnslayer: Hordes of Hel schickt euch in die Hölle – und zwar die nordische Variante. Ob sich die Kombi aus Diablo 4 und Vampire Survivors auch gut spielt, könnt ihr derzeit auf Steam ausprobieren.

Was ist das für ein Spiel? Jotunnslayer: Hordes of Hell ist ein Roguelike-Actionspiel, in dem ihr euch aus Helheim heraus kämpft, das Totenreich der nordischen Mythologie.

Im Rahmen des Steam Next Fest 2024 haben die Entwickler eine kostenlose Demo zu Jotunnslayer: Hordes of Hel veröffentlicht, die unter anderem eine zusätzliche Klasse beinhaltet. Die ist aufgrund des großen Andrangs immer noch spielbar, wie die Entwickler auf Steam verraten haben – allerdings nur für begrenzte Zeit.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Vampire Survivors in düsterer 3D-Optik

Wie spielt sich Hordes of Hel? Ihr blickt leicht schräg von oben auf eure Spielfigur und bewegt euch durch die Map, wobei ihr von Monsterhorden angegriffen werdet. Euer Charakter nimmt Feinde in der Nähe automatisch ins Visier, ihr müsst also nicht jeden Gegner manuell anklicken.

Zu Beginn wirft euch das Spiel leichte Gegner wie Spinnen vor die Füße, doch mit jeder Runde, die ihr überlebt, werden die Gegnerhorden größer und gefährlicher. In späteren Wellen spawnen auch Bosse. Bevor ihr euch durch Helheim schnetzelt, sucht ihr euch eine von drei unterschiedlichen Klassen aus:

Der Berserker teilt mit seinen Doppeläxten im Nahkampf Schaden aus

Die Seherin ist magisch begabt und nutzt Zauber

Der von einem Wolfsgeist besessene Wiedergänger ist ein Bogenschütze und exklusiv in der Steam-Next-Demo spielbar

Wer mit Spielen wie dem auf Steam sehr beliebten Vampire Survivors vertraut ist, findet sich hier schnell zurecht. Vom Spielprinzip her ist Jotunnslayer: Hordes of Hel dem sehr ähnlich. Optisch und mit seinen unterschiedlichen Klassen erinnert das Spiel aber eher an Diablo 4.

Solltet ihr euch jetzt denken: „Wozu brauche ich Vampire Survivors mit 3D-Grafik, die Pixel-Optik sieht doch gut aus!“, dann haben wir hier ein weiteres Spiel für euch: Ein kleines Team aus Deutschland will Gothic Konkurrenz machen, ihr könnt das Spiel jetzt auf Steam testen