Spätestens seit The Raid weiß man, dass man aus Indonesien richtig gute Action erwarten kann. Das zeigt auch ein neuer Film eines Regisseurs, der auf Netflix schon mal einen Action-Kracher inszeniert hat. Das scheint sich auch zu lohnen, denn der Film ist aktuell auf Platz 2 der Netflix-Charts.

Um welchen Film geht es? Am 17. Oktober 2024 erschien auf Netflix der Film Codename 13 (im Original: The Shadows Stray) und Fans des Action-Kinos werden den Regisseur, Timo Tjahjanto, vielleicht kennen, denn er hat schon mal einen Actionfilm für Netflix gemacht, und zwar The Night Comes for Us, ein Film der es auch auf unsere Liste für Actionfilme ab 18 geschafft hat.

Das indonesische Kino ist vor allem für knallharte und brutale Action bekannt, die berühmtesten Namen sind dabei wahrscheinlich The Raid 1 und 2. Brutale Action scheint auch auf großes Interesse zu stoßen, denn Codename 13 ist laut aktuellem Stand auf Platz 2 der nicht-englischen Filme weltweit und auch in Deutschland auf Platz 2 der Netflix-Charts (via Netflix).

Einen Trailer zum Film findet ihr hier:

Ein neuer Film für Fans von The Raid und John Wick

Worum geht es in Codename 13? 13 ist eine junge Auftragskillerin, die für ein Syndikat Aufträge erfüllt. Ein Auftrag in Japan geht jedoch schief und sie verliert. Sie trifft ein junges Kind namens Monji, das seine Mutter durch ein Syndikat verloren hat.

Der Junge scheint aber ziemlich wertvoll zu sein, denn ihr altes Syndikat hat es auf Monji abgesehen und entführt ihn. 13 will ihn indes retten und stellt sich gegen ihr Syndikat. Jetzt will sie versuchen, ihn wiederzuholen, und dafür riskiert sie alles.

Wie man schon im Trailer sieht, kann man vor allem eins im Film erwarten: knallharte Action. Dabei wird alles genutzt: Fäuste, Schusswaffen oder Schwerter, alles scheint in den Actionsequenzen für den Kampf zum Einsatz zu kommen.

Der Film kommt auch bisher bei Kritikern und Zuschauern gut an. Auf Rotten Tomatoes hat der Film bei 18 Kritiken einen Wert von 89 %. Auch die meisten Zuschauer scheinen ihn zu mögen. Bei über 50 User-Reviews kommt der Film auf einen User-Score von 84 %.

Wo kann man den Film schauen? Seit dem 17.10.2024 ist der Film auf Netflix erhältlich und wird als Netflix Original wahrscheinlich auch nur dort verfügbar sein. Ob ein DVD- oder Blu-Ray-Release geplant ist, ist noch unklar, aber erfahrungsgemäß unwahrscheinlich. Fans von harten Thrillern sollten sich diesen Film anschauen: God is a bullet: Im neuen Thriller ab 18 jagt ein Star aus Game of Thrones üble Satanisten