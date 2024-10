Der Regisseur eines neuen Horrorfilms ab 18 ist bekannt für brutale Szenen, doch eine Grenze würde er niemals überschreiten

Schaut man sich Slasher-Filme an, dann sind es meistens Teenager, die von den Horror-Schurken gejagt und terrorisiert werden, aber selten Kinder. Einer der Wenigen, der sich thematisch auch mit Kindern anlegt, ist Chucky, aber dessen Filme sind natürlich nicht so brutal wie Terrifier 3. Filmempfehlungen ab 18 findet ihr hier: 5 Horrorfilme ab 18, die nichts für schwache Nerven sind

Das Töten von Kindern in Horrorfilmen ist ein großes Tabu. Die wenigsten (US-)Horrorfilme zeigen, wie Kinder brutal getötet werden. Das ist ein Tabu, an das sich sogar Ikonen wie Michael Myers oder Ghost Face weitestgehend halten. Meistens wird es nur angedeutet.

Er selbst will zwar Grenzen überschreiten, aber er will keine Art von extremer Abneigung erzeugen. Eine solche Szene zu zeigen, wäre laut ihm ein verzweifelter Versuch, das Publikum zu schocken.

Am Anfang des Films gibt es eine Szene, in der Art ein Kind aus dem Off ermordet und man es nur hört. Ich hätte das zeigen können und die glorreiche Art und Weise, wie wir die Szene ausgeführt haben. Das würde ich nie tun, denn das ist für mich völlig abwegig und man verprellt damit einen Großteil des Publikums.

Welche Grenze ist das? In einem Interview mit Variety sprach Damien Leone, der Regisseur der Terrifier-Filme, über den aktuellsten Teil. Dabei kommt auch das Thema auf, welche Grenzen man denn nicht überschreiten würde, denn in den Filmen wirkt es so, als würde man kein Tabu achten.

Anscheinend gibt es aber viele Freunde solcher Filme, denn der Film läuft finanziell ziemlich gut, vor allem, da er bisher nicht in allen Ländern (auch Deutschland nicht) gestartet ist. Schaut man sich die Zahlen auf Box Office Mojo an, dann sieht man, dass der Film bei einem Budget von nur 2 Millionen Dollar schon über 40 Millionen Dollar eingespielt hat.

