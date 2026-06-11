Ihr könnt euch für Aion 2 schon jetzt die ersten besonderen Mounts sichern

Aion 2 soll bei uns zwar erst im September 2026 erscheinen, doch könnt ihr euch schon jetzt die ersten besonderen Mounts sichern. MeinMMO verrät euch, was ihr tun müsst.

Mounts für Aion 2 sichern – so geht’s: Schaut auf der offiziellen Webseite von Aion 2 vorbei und abonniert dort den Newsletter des MMORPGs. Auf die Art erhaltet ihr zum einen das Vogel-Mount Pagati, zum anderen könnt ihr euch aus 4 weiteren Reittieren noch eines aussuchen.

Wichtig: Wer sich bereits vor dem 5. Juni 2026 für den Newsletter angemeldet hat, muss sich nun erneut anmelden, um die Belohnungen zu erhalten. Außerdem erklären die Entwickler:

Die Belohnungen für den Newsletter von Aion 2 können nur einmal pro Email-Adresse erhalten werden.

Die Belohnungen werden per Email nach dem Release des Spiels ausgestellt.

Ihr könnt die Belohnungen ab dem offiziellen Release bis zum 1. Januar 2027 einlösen.

Für die Anmeldung beim Newsletter müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein und der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten zustimmen.

Die Registrierung schließt ihr über einen Code ab, der an eure Email-Adresse geschickt wird. Ihr könnt euch die Mount-Belohnungen im Folgenden anschauen:

Mount-Belohnungen für Anmeldung beim Newsletter von Aion 2.

In Aktion könnt ihr die Mounts in diesem kurzen Video vom Aion-2-Team sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das nächste große MMORPG

Wie wichtig sind Mounts in Aion 2? Sagen wir mal so: Es gibt Spiele, in denen haben Mounts größere Auswirkungen. Etwa in Crimson Desert, wo die Tiere in Kämpfen teils hohen Schaden verursachen können. Oder in Guild Wars 2, wo sich jedes Mount anders anfühlt und besondere Vorteile für die Erkundung der Welt bietet.

In Aion 2 erhaltet ihr – ganz im Gegenteil – sogar sehr früh Zugang zu einem Feature, das ihr wahrscheinlich sogar häufiger einsetzen werdet als ein Mount: eure Flügel. Mit denen macht ihr die Lüfte der Spielwelt unsicher, um beispielsweise eine der vielen höheren Ebenen zu erreichen.

Im Vergleich zum Gehen und Laufen bietet der Ritt oder Flug auf einem Mount aber natürlich auch in Aion 2 einen spürbaren Komfortgewinn und Vorteil.

Der jüngste Trailer zu Aion 2 vom Summer Game Fest:

Video starten NCSoft präsentiert das Release-Datum von AION 2 im neuen Trailer auf dem Summer Game Fest Autoplay

Was muss ich noch zu Aion 2 wissen? Wann genau das MMORPG im September mit seinem Free2Play-Modell bei uns erscheint, ist noch unklar. Klar ist dafür, dass sich die Entwickler bei NCSoft beim globalen Launch voll auf den PC konzentrieren möchten. Hierzulande wird das Spiel fürs Erste nicht für Mobile-Geräte verfügbar sein.

Wählen könnt ihr bei der Charaktererstellung zwischen 8 Klassen:

Gladiator: Frontkämpfer mit einem gewaltigen Schwert

Templer: Wächter mit Schild und Schwert

Assassine: Kaltblütiger Meuchelmörder mit 2 Kurzklingen

Waldläufer: Fernkämpfer mit Bogen

Kantor: Supporter, der Verbündete schützt und stärkt

Kleriker: Heiliger Hüter, der Leben bewahrt

Magier: Zauberkundiger, der die Macht arkaner Stürme nutzt

Beschwörer: Herold der Geister, der elementare Kräfte einsetzt

Aion 2 setzt in der Level-Phase und im Endgame vor allem auf Solo- und Kleingruppen-Inhalte für PvE-Fans. Die optionalen PvP-Inhalte finden in besonderen Regionen oder auf instanziierten Schlachtfeldern statt. In wie weit sich Bezahlmodell und Inhalte von der bereits in Korea erschienenen Version unterscheidet, ist aktuell noch unklar. Dafür wissen wir: Ihr braucht keinen Highend-PC, um das MMORPG spielen zu können