Ihr könnt euch für Aion 2 schon jetzt die ersten besonderen Mounts sichern

Aion 2 soll bei uns zwar erst im September 2026 erscheinen, doch könnt ihr euch schon jetzt die ersten besonderen Mounts sichern. MeinMMO verrät euch, was ihr tun müsst.
Mounts für Aion 2 sichern – so geht’s: Schaut auf der offiziellen Webseite von Aion 2 vorbei und abonniert dort den Newsletter des MMORPGs. Auf die Art erhaltet ihr zum einen das Vogel-Mount Pagati, zum anderen könnt ihr euch aus 4 weiteren Reittieren noch eines aussuchen.
Wichtig: Wer sich bereits vor dem 5. Juni 2026 für den Newsletter angemeldet hat, muss sich nun erneut anmelden, um die Belohnungen zu erhalten. Außerdem erklären die Entwickler:
- Die Belohnungen für den Newsletter von Aion 2 können nur einmal pro Email-Adresse erhalten werden.
- Die Belohnungen werden per Email nach dem Release des Spiels ausgestellt.
- Ihr könnt die Belohnungen ab dem offiziellen Release bis zum 1. Januar 2027 einlösen.
- Für die Anmeldung beim Newsletter müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein und der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten zustimmen.
Die Registrierung schließt ihr über einen Code ab, der an eure Email-Adresse geschickt wird. Ihr könnt euch die Mount-Belohnungen im Folgenden anschauen:
In Aktion könnt ihr die Mounts in diesem kurzen Video vom Aion-2-Team sehen:
Das nächste große MMORPG
Wie wichtig sind Mounts in Aion 2? Sagen wir mal so: Es gibt Spiele, in denen haben Mounts größere Auswirkungen. Etwa in Crimson Desert, wo die Tiere in Kämpfen teils hohen Schaden verursachen können. Oder in Guild Wars 2, wo sich jedes Mount anders anfühlt und besondere Vorteile für die Erkundung der Welt bietet.
In Aion 2 erhaltet ihr – ganz im Gegenteil – sogar sehr früh Zugang zu einem Feature, das ihr wahrscheinlich sogar häufiger einsetzen werdet als ein Mount: eure Flügel. Mit denen macht ihr die Lüfte der Spielwelt unsicher, um beispielsweise eine der vielen höheren Ebenen zu erreichen.
Im Vergleich zum Gehen und Laufen bietet der Ritt oder Flug auf einem Mount aber natürlich auch in Aion 2 einen spürbaren Komfortgewinn und Vorteil.
Der jüngste Trailer zu Aion 2 vom Summer Game Fest:
Was muss ich noch zu Aion 2 wissen? Wann genau das MMORPG im September mit seinem Free2Play-Modell bei uns erscheint, ist noch unklar. Klar ist dafür, dass sich die Entwickler bei NCSoft beim globalen Launch voll auf den PC konzentrieren möchten. Hierzulande wird das Spiel fürs Erste nicht für Mobile-Geräte verfügbar sein.
Wählen könnt ihr bei der Charaktererstellung zwischen 8 Klassen:
- Gladiator: Frontkämpfer mit einem gewaltigen Schwert
- Templer: Wächter mit Schild und Schwert
- Assassine: Kaltblütiger Meuchelmörder mit 2 Kurzklingen
- Waldläufer: Fernkämpfer mit Bogen
- Kantor: Supporter, der Verbündete schützt und stärkt
- Kleriker: Heiliger Hüter, der Leben bewahrt
- Magier: Zauberkundiger, der die Macht arkaner Stürme nutzt
- Beschwörer: Herold der Geister, der elementare Kräfte einsetzt
Aion 2 setzt in der Level-Phase und im Endgame vor allem auf Solo- und Kleingruppen-Inhalte für PvE-Fans. Die optionalen PvP-Inhalte finden in besonderen Regionen oder auf instanziierten Schlachtfeldern statt. In wie weit sich Bezahlmodell und Inhalte von der bereits in Korea erschienenen Version unterscheidet, ist aktuell noch unklar. Dafür wissen wir: Ihr braucht keinen Highend-PC, um das MMORPG spielen zu können
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