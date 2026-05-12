Aion 2 Systemanforderungen: Ihr braucht keinen Highend-PC, um das MMORPG spielen zu können

Die Entwickler von Aion 2 haben die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen für die westliche Version des MMORPGs verraten. Keine Sorge: Ihr braucht keinen teuren Highend-PC.

Systemanforderungen für Aion 2: Laut den Entwicklern von NCSoft muss euer PC die folgenden minimalen oder empfohlenen Spezifikationen mitbringen:

Mindestanforderungen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10/11 (64-bit)

Windows 10/11 (64-bit) Prozessor: AMD Ryzen™ 5 2600 / Intel® Core™ i5-10500

AMD Ryzen™ 5 2600 / Intel® Core™ i5-10500 Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafik: NVIDIA GTX 1050 Ti (4GB) / AMD Radeon RX 470 (4GB)

NVIDIA GTX 1050 Ti (4GB) / AMD Radeon RX 470 (4GB) DirectX: Version 12

Version 12 Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Breitband-Internetverbindung Speicherplatz: 100 GB verfügbarer Speicherplatz

100 GB verfügbarer Speicherplatz Zusätzliche Anmerkungen: SSD empfohlen. Bei Verwendung der FHD-Auflösung im Spiel sollte die Grafikvoreinstellung auf „Sehr niedrig“ eingestellt werden, um die Kompatibilität zu gewährleisten.

Empfohlende Systemanforderungen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10/11 (64-bit)

Windows 10/11 (64-bit) Prozessor: AMD Ryzen™ 7 3700X / Intel® Core™ i7-11700

AMD Ryzen™ 7 3700X / Intel® Core™ i7-11700 Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafik: NVIDIA RTX 2070 (8GB) / AMD Radeon RX 5700 XT (8GB)

NVIDIA RTX 2070 (8GB) / AMD Radeon RX 5700 XT (8GB) DirectX: Version 12

Version 12 Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Breitband-Internetverbindung Speicherplatz: 100 GB verfügbarer Speicherplatz

100 GB verfügbarer Speicherplatz Zusätzliche Anmerkungen: SSD empfohlen. Bei Verwendung der FHD-Auflösung im Spiel sollte die Grafikvoreinstellung auf „Niedrig“ eingestellt werden, um die Kompatibilität zu gewährleisten.

Die Anforderungen für das MMORPG fallen also recht gering aus. Ihr braucht also wohl kein System mit aktuellen Highend-Komponenten, um Aion 2 auf maximalen Grafikeinstellungen zocken zu können.

Video starten Ankündigungstrailer von Aion 2 gibt Ausblick auf den Release Autoplay

Weniger Anforderungen für den Westen: Bemerkenswert ist, dass die Systemanforderungen der bereits veröffentlichten Version in Korea höher ausfallen. Für den Heimatmarkt haben die Entwickler beispielsweise noch einen AMD Ryzen 5 5600, eine NVIDIA 3060 TI und 32 GB RAM empfohlen.

Sicherlich dürfte das an den Optimierungen liegen, die das Team von NCSoft in den vergangenen Monaten vorgenommen hat. Zudem fokussiert sich Aion 2 im Westen voll auf den PC, während das MMORPG in Asien auch für Mobile-Geräte erschienen ist – das dürfte die Optimierungsarbeiten für PC-Systeme erleichtern.

Wie sieht es aus: Packt euer PC die Anforderungen? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Wann genau Aion 2 bei uns im Westen erscheinen wird, erfahren wir wahrscheinlich beim Summer Game Fest im Juni. Dort soll es einen neuen Trailer und weitere Infos geben. Alles dazu erfahrt ihr hier: Aion 2 bereitet Release im Westen vor, kommt im Juni auf die ganz große Bühne