Die Szene aus einem Actionfilm ist so realistisch, dass sie zur Ausbildung von Soldaten genutzt wurde

Eine bekannte Actionszene aus dem Film „Heat“ ist so realistisch gemacht, dass sie in der Ausbildung von US Marines als Vorbild genutzt wurde.

Heat ist ein Heist-Krimi und Actionsfilm aus dem Jahr 1995. Er stammt von dem bekannten Regisseur Michael Mann und dreht sich um das Katz- und Mausspiel des berüchtigten Verbrechers Neil McCauley, der einen großen Coup plant, und seinem Gegenspieler, dem verbissenen Polizisten Vincent Hanna.

Der Movie zählt bis heute zu einem der größten und einflussreichsten Filme des Genres, der neben anderen Filmen wie The Dark Knight auch Spiele wie GTA 5 beeinflusst hat. Doch auch im US-Militär spielte eine bestimmte Szene des Films eine wichtige Rolle.

Hier seht ihr einen Trailer zu Heat:

„Wenn Sie nicht so schnell nachladen können wie dieser Schauspieler, verlassen Sie meine Armee!“

Um welche Szene geht es? Im Film haben McCauley und seine Leute gerade eine Bank ausgeraubt und sind nun auf der Flucht. Doch dabei werden sie von Hanna und dem Los Angeles Police Department (LAPD) abgefangen. Die Situation eskaliert auf offener Straße: Beide Parteien liefern sich eine spektakuläre Schießerei.

Die Szene zählt zu den ikonischsten des Films. Sie punktet vor allem wegen ihres hohen Grades an Realismus.

Hier könnt ihr die Schießerei-Szene ansehen:

Wie wurde die Szene vom Militär genutzt? Im Ausbildungsprogramm der US Marines wurde die Szene als Beispiel für Verhalten unter Beschuss den auszubildenden Soldaten gezeigt und diente als Vorbild für Waffenhandhabung.

Val Kilmer, der Schauspieler der Figur Chris Shiherlis sprach in einem Behind-the-Scenes-Feature zum Film darüber.

Er habe gehört, dass in dem Moment, wenn seine Figur im Film nachlädt, die Marine-Ausbilder zu ihren Rekruten sagten: „Wenn Sie nicht so schnell nachladen können wie dieser Schauspieler, verlassen Sie meine Armee!“(via screenrant.com)

Heat wird nach all den Jahren eine Fortsetzung bekommen. Regisseur Michael Mann bestätigte bereits Heat 2 als sein nächstes Projekt, wie ihr hier bei unseren Kollegen von Filmstarts nachlesen könnt.

Wie gelang dem Regisseur der hohe Grad an Realismus? Mann hatte einen hohen Anspruch an die Fähigkeiten der Schauspieler und wollte, dass sie so gut auf ihre Rollen vorbereitet waren, dass sie das Gefühl haben, sie könnten tatsächlich das machen, was ihre Figuren im Film tun.

Daher holte sich der Regisseur den ehemaligen Special Air Service Sergeant Andy McNab sowie das Ex-Special Forces-Mitglied Mick Gould zur Hilfe. Gemeinsam erstellten sie einen 3-Monats-Plan für die Schauspieler und trainierten mit ihnen. Sie arbeiteten für die Bankräuber sowie die Polizisten verschiedene Lehrpläne aus und ließen letztere mit echten Cops an Schießständen üben.

Zudem spielten die Darsteller die Szene zuerst mit echten Kugeln am Schießstand durch, bevor sie dann die Dreharbeiten mit Plaztpatronen in der Innenstadt von L.A. begannen.

