Ein deutscher Shooter auf Steam verärgert seine Fans mit neuem Skin, Entwickler verteidigen ihn: Passt zu Hunt

Viele Fans von Hunt: Showdown 1896 stören sich am neuen Ghost-Face-Skin. Nun reagieren die Entwickler und verteidigen ihre Entscheidung, den Jäger mit der ikonischen Maske ins Spiel zu bringen.

Worum geht es? Vor kurzem hat das deutsche Entwicklerstudio Crytek einen neuen Jäger für Hunt: Showdown 1896 vorgestellt. Der trägt nicht nur den Namen „Ghost Face“, sondern auch die Maske der Slasher-Ikone, die im Jahr 1996 das erste Mal im Kino Teenies jagte.

Viele Fans finden den Skin anachronistisch: Immerhin spielt Hunt: Showdown 1896 genau 100 Jahre vor Veröffentlichung des ersten Scream-Films. Die Maske habe daher nichts im Spiel verloren. Auch passe der Skin nicht zur Identität von Hunt und störe nur die Immersion.

Wie Ghost Face in Hunt: Showdown 1896 aussieht, seht ihr hier:

Was sagen die Entwickler dazu? In einem Beitrag auf X reagieren die Entwickler auf die Kritik der Fans. Sie verteidigen die Anwesenheit von Ghost Face mit der für den Jäger geschriebenen Lore:

Wir glauben, dass der neueste Ghost Face Rampage DLC perfekt in die düstere, übernatürliche Atmosphäre passt – als zeitlose, fast schon mythologische Figur, die Epochen überdauert. In den 1890ern nahm ein Wahnsinniger die Maske an sich, getrieben von ihrem finsteren Flüstern, die ihn während einer Jagdreise in Louisiana in blutige Raserei versetzten – der Rest ist Geschichte.