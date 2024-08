Hunt: Showdown geht für 48-Stunden offline, dafür gibt es das größte Update seit Jahren auf Steam

Bō: Path of the Teal Lotus lässt euch die japanische Folklore erkunden

The Lord of the Rings: Return to Moria erscheint für Steam und Konsolen

Wie sieht die neue Karte aus? Das Highlight des Updates ist die neue Karte. Mit Mammon’s Gulch gibt es zum ersten Mal nach drei Jahren wieder eine neue Karte für die Spieler. Dabei dürfen sich die Spieler auch auf etwas Abwechslung freuen. Mammon’s Gulch spielt erstmalig nicht mehr in den Sümpfen des US-Bundesstaats Louisiana, sondern in den weitläufigen Hügel und Bergen Colorados.

Wann geht die Wartungsarbeit los? Die Wartungsarbeiten am Shooter von Crytek sollen am 13. August 2024 um 19:00 Uhr starten und 48 Stunden andauern. Das Spiel wird dabei auf allen Plattformen (Steam, PS4, PS5, XBOX One und XBOX Series X|S) unspielbar sein.

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit – Der Launch-Trailer zum Horror-Spiel

The First Berserker: Khazan – Einsichten zum Soulslike eines MMO-Studios

Sensei! I Like You So Much! – Der Trailer zum Fan-Girl-Simulator

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to