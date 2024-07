Hunt: Showdown ist eins der erfolgreichsten deutschen Spiele auf Steam – Und es kommt wohl ein Nachfolger

Mit täglich über 20.000 Spielern zu Spitzenzeiten zeitgleich auf Steam und Jahren voller Updates mit neuen Inhalten steht für Hunt: Showdown wohl bald ein Nachfolger an.

Was ist das für ein Spiel? Hunt: Showdown ist ein PvEvP-Horror-Shooter der deutschen Firma Crytek, der 2019 als Vollversion veröffentlicht wurde. Im Spiel jagt ihr Kopfgelder und kämpft dabei gegen Mutanten und Zombie-ähnliche Gegner sowie andere Teams.

Anders als in einem Battle-Royal gibt es am Ende nicht nur ein Gewinner-Team. Spieler können das Gebiet frühzeitig verlassen und somit ihren Charakter vor dem Tod schützen. Während eigentlich bald ein großes Update für das Spiel ansteht, könnte ein Nachfolger schon in Arbeit sein.

Hier könnt ihr den Trailer von Hunt: Showdown sehen:

Egal ob neues Update oder Nachfolger, es wird groß

Was wurde jetzt bekannt? In Hunt: Showdown geht es nicht gerade harmlos zu, deshalb braucht das Spiel eine Altersbeschränkung. Die gibt es auch in den USA und wird dort von der ESRB gemacht. Dort ist jetzt ein neuer Titel mit dem Namen Hunt: Showdown 1896 aufgetaucht.

Auch eine Beschreibung zur Bewertung des Spiels gibt es. Der Titel wird als Spiel für Erwachsene eingestuft. Dort heißt es Hunt: Showdown 1896 sei ein „First-Person-Monsterjagdspiel, das in einer fantasievollen Version der viktorianischen Ära spielt.“

Weiter heißt es: „Die Spieler benutzen Schläger, Knüppel, Schlagringe und Pistolen, um zombieartige Kreaturen und menschliche Gegner zu töten. Die Kämpfe werden durch Aufprallgeräusche, Schüsse und Blutspritzer untermalt.“

Außerdem war für die Bewertung ausschlaggebend: „Mit einigen Waffen können die Spieler den Zombies den Kopf einschlagen oder ihre Gliedmaßen abtrennen. Eine Art von Zombie explodiert in Blut und Eingeweiden, wenn er getötet wird; eine andere Art trägt menschliche Haut als Umhang.“

Was weiß man noch über Hunt: Showdown 1896? Das Spiel soll auf den Plattformen PC, PS5 und XBOX Series S|X erscheinen und enthält Blut, Gore, Gewalt sowie In-Game Käufe.

Wird es ein Nachfolger? Ob mit Hunt: Showdown 1896 wirklich ein Nachfolger kommt, ist unklar. Es besteht auch die Möglichkeit, dass das angekündigte Update, das am 15. August das Spiel massiv erweitern soll, so umfassend ist, dass es eine neue Bewertung der Altersfreigabe nötig gemacht hat. Normalerweise gibt es Bewertungen nicht für kleine Updates, wie einen neuen Boss, oder eine neue Waffe im Spiel.

Dafür spricht auch die Jahreszahl. Hunt: Showdown spielt eigentlich 1895, also nur ein Jahr vor dem potenziellen Nachfolger. Es ist also möglich, dass es sich bei Hunt: Showdown 1896 nur um ein „Hunt: Showdown 2.0“ handeln könnte.

Das große Update verspricht jedenfalls viele Verbesserungen, neue Inhalte und ein Engine-Update, dass auch dazu führt, dass einige Spieler das Spiel nicht mehr spielen können. Alle Informationen zum Update, das am 15. August erscheinen soll, findet ihr hier in unserem Artikel: Der aktuell größte Shooter aus Deutschland erhält wichtiges Next-Gen-Upgrade, sperrt einige Käufer aus