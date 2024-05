Das aktuell größte Spiel aus Deutschland erhält riesiges Upgrade, aber einige Spieler verlieren ihren Zugang

Lange haben die Fans von Hunt: Showdown darauf gewartet, jetzt ist endlich klar, wann das heiß erwartete Engine-Upgrade auf dem Programm steht und welche Verbesserungen die Online-Jäger erwarten können. Falls ihr den Shooter auf PS4 oder Xbox One zockt, müsst ihr jedoch stark sein.

Für wann ist der Relaunch von Hunt: Showdown geplant? Das im März 2023 erstmals angekündigte Update 5.11 für die CryEngine soll am 15. August 2024 erscheinen. Der im Oktober 2023 kommunizierte Release „früh im Jahr 2024“ ist also endgültig hinfällig.

Mit Update 5.11 könnt ihr die folgenden Neuerungen erwarten:

Hunt: Showdown erhält ein Next-Gen-Update, das allen Spielern auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series eine Spielerfahrung auf einem „völlig neuen Level“ bieten soll.

Sobald das Update live geht, werden die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One nicht mehr unterstützt.

Mit dem Update wird es erstmals seit drei Jahren eine neue Karte mit einem frischen Biom geben, die als eine Art Showcase für die neue Engine fungieren soll.

Euch erwartet zudem eine Komplettüberarbeitung vom User Interface.

Hunt: Showdown bietet eine Online-Shooter-Erfahrung der etwas anderen Art:

Ein Relaunch, der Opfer erfordert

Was bedeutet das Ende des Supports für PS4- und Xbox-One-Besitzer? Hunt: Showdown ist ein Buy2Play-Spiel, das knapp 40 Euro kostet. Da ist es natürlich ärgerlich, wenn die eigene Plattform nach einem Update nicht mehr unterstützt wird.

Die Entwickler bieten allen Nutzern der alten Konsolen jedoch ein kostenloses Upgrade auf die jeweiligen Versionen von PlayStation 5 oder Xbox Series an, inklusive einer Übernahme der bisherigen Progression sowie aller gekaufter DLCs.

Im vergangenen Jahr gaben die Verantwortlichen von Crytek übrigens an, dass weniger als zehn Prozent der gesamten Spielerzahl von den wegfallenden Plattformen betroffen sein sollen. Die anderen 90+ Prozent würden indes enorm von dem Upgrade profitieren.

Was ist Hunt: Showdown für ein Spiel? Hunt Showdown ist ein sogenannter PvPvE-Shooter (Player vs. Player vs. Environment). Ihr spielt also gleichzeitig gegen KI-Kreaturen und andere Spieler. Das Spiel nimmt euch mit in ein Western-Fantasy-Szenario im Jahre 1895 und macht euch zu dem, was ihr bestimmt schon immer sein wolltet: ein Monster-jagender Cowboy mit Schrotflinten-Axt.

Das Grundgerüst eines Matches besteht daraus, Hinweise zu suchen, um über diese herauszufinden, wo sich ein Monster versteckt. Anschließend müsst ihr die Bestie finden, in die Hölle zurückschicken und mit der Beute zu einem der Extraktionspunkte gelangen.

Während ihr das tut, versuchen andere Spieler aber genau das Gleiche zu erreichen. Dabei spielt ihr solo oder in Teams aus zwei oder drei Spielern. Und um dem Ganzen noch eine Extraportion Spannung mitzugeben, gibt es in Hunt Showdown ein Permadeath-System. Habt ihr einmal das Blutlinienlevel 10 überschritten, verliert ihr euren Jäger und alles, was er dabeihatte, wenn ihr sterbt.

Die spannungsgeladenen Ausflüge locken täglich allein über Steam Zehntausende Spieler auf die Server. Das Allzeithoch liegt bei 44.527 gleichzeitig aktiven Jägern. Von den bisher 156.756 Rezensionen sind 82 Prozent positiv. Übrigens: Erfolgreicher Shooter auf Steam will trotz Engine-Upgrade nicht Hunt 2 heißen – Wegen Destiny 2 und Overwatch 2.