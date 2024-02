Neuer Trailer zum Steam-Hit Hunt: Showdown lässt Spieler spekulieren – „Das Update, auf das wir gewartet haben?“

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Der User Ninked geht in seinem Kommentar sogar mehr als eine wilde Idee durch und schreibt: „Ein Zug. Was bedeutet das? Extraction-Transport-Skins? […] Oder … ein Zug, der über die Map fährt? Oder … ein neuer Boss im Zug? Ein böser Zug-Mann, yeah. Oder … der Zug ist der Boss! Wie ein Helikopter-Boss, nur ein Zug.“

Dabei sind viele der Meinung, dass es sich um ein DLC handle, welches definitiv den Zug in den Fokus setzt. So fragt ein User direkt, ob dies das Update sei, auf das alle gewartet haben. Tatsächlich lassen viele Kommentare darauf schließen, dass Spieler auf ein Update hoffen, dass sie selbst den Zug fahren lässt.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Denn der Trailer zeigt in 50 Sekunden gar nicht mal so viel und verrät vor allem nicht, was genau damit angekündigt wird. Lediglich dass es sich um einen neuen Inhalt mit dem Namen „Desolation Wake“ handelt, wird klar. Was genau dieser beinhaltet, wissen wir zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to