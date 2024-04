KaiserPunk vereint Städtebau mit Strategie – und ihr könnt es bald kostenlos auf Steam testen

Was euch erwartet : KaiserPunk spielt in einem alternativen 20. Jahrhundert und zumindest grafisch sieht das im Trailer schon mal nicht schlecht aus. Gespielt wird aus der für das Genre recht typischen Vogelperspektive und auch, wenn eure Möglichkeiten zum Bauen recht symmetrisch und eckig wirken, passt da irgendwie genau zur Atmosphäre und zum Setting des Spiels.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

In KaiserPunk baut ihr an Land und auf dem Wasser

Das Studio brachte in den letzten Jahren bereits zwei weitere Spiele raus, die beide über 70 % positive Bewertungen auf Steam erhielten. Im Juni mal einen Blick auf die kostenlose Demo von KaiserPunk zu werfen, könnte sich also durchaus lohnen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to