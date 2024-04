3 neue Spiele auf Steam, die euch im April begeistert haben

Jeden Monat erscheinen auf Steam jede Menge neue Spiele. Diese drei Titel gehören zu den Top-Neuheiten aus April 2024 und wurden von Spielern bereits sehr positiv bewertet.

Was sind das für Spiele? Steam stellt regelmäßig die Topseller eines Monats vor.

Wir haben uns die Rezensionen einmal angesehen und stellen euch hier drei Spiele aus April 2024 mit sehr positiven Bewertungen vor.

Content Warning

Anfang April erschien mit Content Warning ein neues Spiel im Stil von Lethal Company und feiert einen großen Erfolg. Vermutlich vor allem, weil das Spiel in den ersten 24 Stunden als kostenloser Download verfügbar war, konnte es ziemlich schnell eine hohe Spielerzahl aufbauen.

Aber auch die positiven Bewertungen bleiben dabei nicht aus. Insgesamt bekam das Spiel bis heute 92 % positive Bewertungen. Auch viele YouTube und Streamer erkannten das Potenzial von Content Warning, weshalb das Spiel in den ersten April-Wochen auf vielen Plattformen zu finden war.

Was ist das für ein Spiel? In Content Warning steuert ihr eure Figur in der First-Person-Perspektive durch eine verlassene, alte Welt voller seltsamer Monster. Zusammen mit bis zu vier Spielern wollt ihr genau diese finden, filmen und eure kleinen Videos auf Spooktube hochladen, um erfolgreiche Content Creator zu werden.

No Rest For The Wicked

No Rest For The Wicked ist das neue Action-Rollenspiel der Macher vom beliebten Titel Ori. Das Rollenspiel erschien am 18. April 2024 und bekam bis jetzt 72 % positive Bewertungen. Schon vor seinem Release wurde das Spiel für seine schöne und interessante Grafik gelobt.

Die handgemalten Bilder verleihen dem Spiel nicht nur einen einzigartigen Stil, sondern machen auch das Gameplay zu einem interessanten Erlebnis. Es fühlt sich fast so an, als würdet ihr die Spielfigur über richtige Gemälde schicken.

Was euch erwartet? Wenn viele auf den ersten Blick auch an einen neuen Konkurrenten für Diablo dachten, erinnert No Rest Fot The Wicked, mit taktischen und anspruchsvollen Kämpfen, doch eher an Dark Souls. Als ein erbarmungsloses und präzises Action-Rollenspiel, wollen die Entwickler das Genre neu erfinden, heißt es auf der offiziellen Steam-Seite.

Sker Ritual

Sker Ritual ist ein neues Spiel von Wales Interactive und erschien am 18. April 2024. Seitdem bekam das Spiel 81 % positive Bewertungen auf Steam. Es handelt sich um einen Ableger des preisgekrönten Spiels Maid of Sker aus dem Jahr 2020.

Was euch erwartet? Sker Ritual könnt ihr alleine oder im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern spielen. Im Universum von Maid of Sker stellt ihr euch hier gegen Horden von fürchterlichen Gegner, um den Ansturm der sogenannten Quiet Ones auf Sker Island zu überleben. Den Kämpfen stellt ihr euch dabei in einem rundenbasierten Kampfsystem, nutzt keltische Götterkräfte und eine Vielzahl von Steampunk-Waffen.

Aktuell läuft der Test zu einem der meistgewünschten Spiele auf Steam: Hades 2 hat nur 2 Runs gebraucht, um mich zu überzeugen – Dank eines perfekten Skills