Das sind die 5 beliebtesten PS5-Spiele, die ihr im März 2024 heruntergeladen habt

In dieser Liste findet ihr die Top-Downloads des Playstation-Stores aus März 2024. Ein aktuell beliebtes Spiel schafft es sogar in Europa und den USA auf Platz 1.

Was ist das für eine Liste? Jeden Monat werden über den PS-Store sehr viele PS5-Spiele direkt gekauft und heruntergeladen. In dieser Liste findet ihr die Top 5 Downloads aus Europa im März 2024. Diese gab der Store vor kurzem selbst bekannt (via blog.de.playstation.com).

Platz 1: HELLDIVERS 2

Erst dieses Jahr erschien der kooperative Third-Person-Shooter, aber vor allem unter Shooter-Fans wurde es schnell zu einem sehr beliebten Spiel.

Wie beliebt Helldivers 2 tatsächlich ist, zeigt jetzt wohl auch der erste Platz unter den Top-Downloads der PS5-Spiele. Diesen ergattert sich der Shooter nämlich nicht nur in Europa, sondern ebenfalls in den USA und Kanada.

In Helldivers 2 begebt ihr euch mit 3 anderen Mitspielern auf verschiedene Missionen und seid damit ein wichtiger Teil einer intergalaktischen Schlacht gegen die Bedrohung durch feindliche Aliens. Mit diesem Konzept und der intensiven Kooperation zwischen den Spielern konnte Helldivers 2 sehr viele Spieler überzeugen. Auch geschworene PvP-Fans realisierten, wie gut ihnen diese Gaming-Erfahrung tut.

Platz 2: EA SPORTS FC 24

Schon seit 1993 begeistert diese Spiele-Reihe weltweit mehrere Generationen von Fußballfans. Bis 2023 noch unter dem Namen Fifa veröffentlicht, ist es eine Spiele-Reihe, die wohl fast jeder irgendwie kennt und eventuell auch jeder von euch schon einmal zu irgendeinem Zeitpunkt gespielt hat.

EA FC 24 schaffte es im März 2024 auf Platz 2 der Top-Downloads in Europa. Seit Ende des Monats bekommt ihr die Ultimate Edition im PS-Store für 43,99 € statt der vollen 109,00 €. Dies könnte ein guter Grund für die hohen Download-Zahlen im März sein. Vielleicht spielt auch die anstehende EM eine große Rolle.

Aktuell gibt schon einige Leaks zum großen „Team of the Season“-Event, das im Spiel bald starten soll.

Platz 3: Dragon’s Dogma 2

Das Fantasy-Action-RPG Dragon’s Dogma 2 wurde zwar erst am 22. März 2024 veröffentlicht, wurde aber in dieser kurzen Zeitspanne häufig genug heruntergeladen, um es in dieser Liste auf den dritten Platz zu schaffen.

Schon vor Release wurde das Spiel sehr gehypt und unter anderem für seinen besonderen Charakter-Creator gelobt. Dass es auf dieser Liste so weit oben steht, ist also gar nicht mal so verwunderlich.

Dragon’s Dogma 2 ist der Nachfolger eines Rollenspiels aus dem Jahr 2012 und spielt in einer Fantasy-Parallelwelt zum ersten Teil. Bei diesem Singleplayer schlüpft ihr in die Rolle eines sogenannten Arisen und erkundet mit euren KI-gesteuerten Gefährten die offene Welt voller verschiedener Dörfer und Städte. Dabei müsst ihr gegen fiese Monster und Drachen kämpfen, wofür euch ziemlich viele Klassen zur Verfügung stehen, damit ihr euren eigenen Spielstil finden könnt.

Platz 4: Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege konnte im März 2024 unter anderem auf Steam einen neuen Höchstwert an aktiven Spielern verzeichnen. Dass auch PS5-Nutzer das Spiel nach über 8 Jahren noch nicht abgeschrieben haben, zeigt die Platzierung in dieser Liste.

Ein Grund für die steigenden Zahlen könnte die neue Season sein, welche am 12. März 2024 startete und durch einige Inhalte und Überarbeitungen frischen Wind in den Shooter brachte.

Rainbow Six: Siege ist ein Team-Shooter, bei dem jeweils zwei Teams aus 5 Spielern gegeneinander antreten. Ein Team schlüpft in die Rolle der Angreifer, während das andere Team versucht, zu verteidigen. Die Kämpfe finden auf verschiedenen Maps statt, die von unterschiedlichen Gebäuden bis zu Flugzeugen reichen können.

Platz 5: Rise of the Ronin

Auch das Action-Rollenspiel Rise of the Ronin erschien erst am 22. März 2024 und schaffte es trotzdem auf den fünften Platz der am häufigsten heruntergeladenen PS5-Spiele im PS-Store. Da es sich hierbei um einen Playstation-Exklusiv-Titel handelt, waren interessierte Spieler natürlich auf diese Konsole angewiesen, was die hohe Platzierung erklären könnte.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle eines Samurai und auch, wenn es an Souls-Spiele erinnert, ist Rise of the Ronin kein klassisches Soulslike. Stattdessen sollen Fans des Genres, aber auch Storyfans auf ihre Kosten kommen. Denn das Spiel bietet neben verschiedenen Schwierigkeitsgraden auch eine dynamische Geschichte, die der Spieler selbst in der Hand nimmt. Ihr könnt zum Beispiel entscheiden, ob ihr einen Charakter leben lasst oder nicht und beeinflusst damit den Verlauf der Geschichte.

Das sind die weiteren Top-Downloads auf der PS5

6. WWE 2K24 7. Grand Theft Auto V 8. STAR WARS Battlefront Classic Collection 9. FINAL FANTASY VII REBIRTH 10. Call of Duty: Modern Warfare III 11. It Takes Two 12. The Outlast Trials 13. NBA 2K24 14. Assassin’s Creed Mirage 15. Planet Zoo 16. Gran Turismo 7 17. UFC 5 18. Hogwarts Legacy 19. STAR WARS Jedi: Survivor 20. SOUTH PARK: SNOW DAY!

