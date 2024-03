PS Plus im April 2024: Sony schenkt euch ein fast neues Spiel von EA – Kam erst vor 7 Monaten raus und kostete 80 €

Ähnlich wie in anderen 2D-Plattformern ist in diesem Rougelike anfangs viel Sterben angesagt. Dies schafft ihr, indem ihr die verschiedenen Gegnertypen besser kennenlernt, aber auch durch freischaltbare Upgrades und Talente euren kleinen Helden stetig verbessert.

Was ist das für ein Spiel? Skul: The Hero Slayer ist ein Rougelike-Action-Platformer, der von SouthPAW Games entwickelt und 2021 unter Neowiz veröffentlicht wurde. Auf Steam bekam der Titel bis heute insgesamt 93 % positive Bewertungen.

Was ist das für ein Spiel? Minecraft Legends ist ein Spiel auf dem beliebten Franchise, welches sich aber am besten als Action-Strategie-Spiel bezeichnen lässt. In der „Oberwelt“ von Minecraft steuert ihr dabei einen Helden, der die verschiedensten Kreaturen im Kampf gegen einfallende Piglin-Horden vereint.

Das Interessante an dem Singleplayer-Titel ist, dass Immortals of Aveum auf klassische Schusswaffen verzichtet und stattdessen auf den Einsatz von Magie setzt.

Was ist das für ein Spiel? Immortals of Aveum ist ein Ego-Shooter, der von Ascendant Studios entwickelt und von EA Originals veröffentlicht wurde. Der Titel erschien erst im Sommer 2023 und legte damals einen schwierigen Start hin. Mittlerweile gilt das Spiel aber als unterschätzt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to