Normalerweise benötigt ihr ein PS-Plus-Abo, wenn ihr Spiele online auf eurer PS4 oder PS5 zocken möchtet. Doch es gibt auch eine ganze Reihe Ausnahmen, die ihr ohne Abo spielen könnt.

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste stellen wir euch jede Menge Spiele vor, die ihr auf eurer PS4 oder PS5 ohne PS-Plus-Abo spielen könnt. Die meisten Spiele auf der Liste sind kostenlos und setzen auf Ingame-Käufe als Finanzierungsmodell.

Zum aktuellen Zeitpunkt (Februar 2023) könnt ihr 32 Spiele ohne Abo auf eurer Konsole spielen. Die Spiele findet ihr alphabetisch sortiert auf unserer Liste. Beachtet außerdem, dass ihr die meisten PS4-Spiele auch auf eurer PS5 spielen könnt, Abwärtskompatibilität sei Dank.

Apex Legends

Was ist Apex Legends? Gespielt wird entweder als 2er oder 3er-Team in einem Battle Royale. Insgesamt treten 20 oder 30 Teams gegeneinander an. Welches Team am Ende übrig bleibt, gewinnt.

Apex ist eine Mischung aus Overwatch und Warzone, dem Battle Royale Modus von Call of Duty: Modern Warfare. Das Spiel hat zahlreiche klassische Elemente des BR, aber auch die Charaktere unterscheiden sich. So hat jeder Spieler einen anderen Helden, der unterschiedliche Skills besitzt, wie zum Beispiel eine Heildrohne, oder schnelleres Laufen beim Beschuss.

Apex Legends kostet 0,25 € im PS Store, aber nur weil es ab 18 Jahren ist. Dies ist hier ähnlich wie bei Warframe.

Für wen ist Apex Legends geeignet?

Spieler, die ihre Zeit optimal nutzen wollen, denn in Apex starten die Runden sehr schnell.

Fans von Spielen wie Fortnite und Overwatch gleichermaßen, denn Apex bietet sowohl gute BR-Elemente, als auch Helden-Gameplay.

Spieler, die auf viel Action und schnelle Gefechte stehen, denn die Map von Apex ist recht klein und viele Kämpfe sind vorprogrammiert.



Link zum Download: Hier findet ihr Apex Legends im PS-Store

Brawlhalla

Was ist Brawlhalla? In diesem Spiel könnt ihr euch mit euren Freunden virtuell prügeln. Der Spielaufbau erinnert dabei an Super Smash Bros. und funktioniert ähnlich.

In dem 2D-Plattform-Prügler bekommt ihr unterschiedliche Waffen, wie etwa Blaster oder Äxte zur Auswahl und könnt euch dann gegenseitig verprügeln. Über 50 Charaktere habt ihr dabei zur Auswahl und ihr könnt auch Gast-Stars wie Lara Croft oder Dwayne “The Rock” Johnson nutzen.

Für wen ist Brawlhalla geeignet?

Für die ganze Familie mit Kindern ab 12 Jahren – das Spiel ist im Comic-Stil gehalten und leicht im Einstieg.

Fans von Super Smash Bros., die allerdings keine Switch besitzen oder nach Abwechslung suchen.

Spieler, die für nebenbei eine Beschäftigung suchen – Die Kämpfe sind schnell und actionreich und man muss nicht Stunden ins Spiel investieren.



Link zum Download: Hier findet ihr Brawlhalla im PS-Store

Call of Duty: Warzone 2

Was ist Call of Duty: Warzone? Hierbei handelt es sich um das Battle Royale von Call of Duty. Angefangen hatte Warzone als Ableger von Modern Warfare, doch hat sich dann gelöst und ist seitdem kostenlos für alle Spieler verfügbar.

In CoD Warzone tretet ihr auf einer riesigen Map gegen andere Spieler oder Teams an. Giftiger Rauch verkleinert die Map immer mehr und am Ende gewinnt der Spieler, der als letztes überlebt.

CoD Warzone bedient sich dabei an realistischem Content. Die Waffen sind realitätsnah und neue Updates bringen regelmäßig neue Waffen oder Features ins Spiel.

CoD Warzone kostet im PS-Store 25 Cent, da es als Spiel ab 18 nicht kostenlos angeboten werden darf.

Für wen ist Call of Duty: Warzone geeignet?

Fans von besonders realistischen Spielen – Die Grafik ist stark und das Spielgefühl erinnert an vielen Stellen an echte Gefechte. Vor allem unter den Shootern gibt es kaum eine realistischere Alternative.

Shooter-Fans, denn CoD Warzone gilt als eines der besten Shooter-Games, die aktuell auf dem Markt sind und punktet durch starkes Gameplay.

Gruppenspieler, denn hier ist man oftmals nur erfolgreich, wenn man klug zusammenspielt und sich gut abspricht.

Link zum Download: Hier findet ihr Call of Duty: Warzone im PS-Store