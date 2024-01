Das dritte Minecraft-Spiel in Folge ist tot, hat nur 9 Monate überlebt

Das noch recht frische „Minecraft Legends“ stellt seine Entwicklung ein. Nicht einmal ein Jahr konnte das Spiel bestehen, bevor die Lichter aus gehen.

Minecraft ist eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Inzwischen wurden über 300 Millionen Versionen von Minecraft verkauft – ein nahezu absurder Erfolg. Doch die Versuche, weitere Minecraft-Ableger ebenfalls zum Erfolg zu führen, scheiterten in den vergangenen Jahren immer wieder.

Das AR-Spiel „Minecraft Earth“ starb bereits im Jahr 2021. Zuletzt wurde die Entwicklung von „Minecraft Dungeons“ eingestellt, im September 2023 – jetzt ist das nächste Spiel an der Reihe.

„Minecraft Legends“ wird keine weiteren Updates mehr erhalten, auch hier ist die Entwicklung beendet.

Was ist das für ein Spiel? Minecraft Legends lässt sich am besten als „Action-Strategie“-Spiel bezeichnen. In der kunterbunten „Oberwelt“ von Minecraft steuert ihr den Helden und vereint die verschiedensten Kreaturen – wie Creeper, Zombies und Skelette – im Kampf gegen die einfallenden Piglin-Horden. Der Held dient dabei als Angelpunkt für mehrere Dutzend Truppen, die ihr in den Kampf schickt, während ihr selbst mit dem Schwert vorrückt.

Je nach Mission geht es darum, feindliche Kontrollposten zu erobern oder die nahezu wehrlosen Dorfbewohner vor den Angriffen der Feinde zu beschützen.

Im PvP habt ihr hingegen die Gelegenheit, gegen andere Spieler in die Schlacht zu ziehen und unter Beweis zu stellen, wer der bessere Truppen-Kommandant ist.

Was sagen die Entwickler? In einem offiziellen Blog-Post der Entwickler sprechen diese über das letzte große Update des Spiels. Die vielen kleinen Neuerungen werden hervorgehoben und dann noch einmal auf das zurückgeschaut, was sich in den letzten Monaten seit dem Launch alles getan hat. Erst im zweiten Teil, dem „Update zur Entwicklung“ geht man dann darauf ein und erklärt:

Seit dem Launch haben wir auf Community-Feedback gehört und eine Reihe von Änderungen implementiert, um das Spiel besser zu machen. Jetzt, wo das abgeschlossen ist, werden wir uns von der Entwicklung zurückziehen. Obwohl wir keine neuen Inhalte für Minecraft Legends veröffentlichen werden (wie Updates, Verlorene Legenden oder Marktplatz-DLC), hört der Spaß hier nicht auf. Wir werden auch weiterhin viel Spaß dabei haben, an der Seite unserer Community das Spiel zu spielen, denn diese fiesen Piglin zeigen keine Anzeichen dafür, dass sie so bald aufhören werden. Christina Anderca auf minecraft.net

Warum wird die Entwicklung eingestellt? Auch wenn die Entwickler das in ihrem Blog-Post nicht deutlich sagen, gibt es viele Hinweise darauf, dass Minecraft Legends nicht den Erfolg gebracht hat, den man sich einst von dem Spiel versprochen hatte.

Vor allem die Spielerzahlen sprechen eine ziemlich klare Sprache. Wenn man sich die Zahlen auf Steam anschaut, dann spielten in den letzten 30 Tagen im Schnitt nur noch 34 Spieler gleichzeitig das Spiel – der tägliche Höchststand lag bei 100 Spielern (via steamcharts.com).

Zum Vergleich: Zum Launch im April 2023 lag Minecraft Legends bei etwas über 1.000 Spielern gleichzeitig, mit 5.000 in der Spitze.

Doch auch die Bewertungen fallen eher durchwachsen aus, nämlich „gemischt“. 61 % der Reviews sind positiv, viele fallen aber auch negativ aus.

Der häufigste Kritikpunkt: Das Spiel sei einfach langweilig und könne nicht lange begeistern. Die Kampagne fühle sich eintönig und – obwohl sie recht kurz ist – ziemlich langatmig an. Für das PvP gibt es hingegen häufiger Lob, das scheint einem harten Kern durchaus zu gefallen.

Kann man Minecraft Legends noch weiterhin spielen? Ja, die Server bleiben bis auf Weiteres aktiv. Alle im Spiel verfügbaren Inhalte, wie die Kampagne, PvP oder auch die besonderen Herausforderungen, können weiterhin gespielt und absolviert werden. Allerdings wird es keine neuen Inhalte mehr geben, sodass das Spiel künftig im aktuellen Zustand verbleiben wird.

Habt ihr Minecraft Legends gespielt? Oder ist das Spiel an euch komplett vorbeigegangen?

Auch wir hatten Minecraft Legends zum Start getestet – und vom Kauf abgeraten.