„Ihr habt das Unmögliche geschafft“: Ein Trailer zum neuen Minecraft DLC macht sogar die kritischen Spieler neugierig 

In einem neuen Trailer kündigt Minecraft ein neues DLC an. Dieses lockt mit Freizeitparks, Filmklassikern und Achterbahnen.

Was ist das für ein DLC? Minecraft hat in einem Trailer ein neues DLC angekündigt. Dieses nennt sich „Universal Studios Erlebnis“ und soll euch genau das bieten, was der Name verspricht.

Mit diesem DLC könnt ihr die Universal Studios besuchen. In diesem Freizeitpark erwarten euch verschiedene Attraktionen, Minigames und die wichtige Aufgabe, die Buchstaben des bekannten Universal-Globus wiederherzustellen.

Im Trailer seht ihr, welche Themenbereiche und Attraktionen euch erwarten:

Was sagt die Community? Schon der Trailer scheint viele Minecraft-Spieler und auch die Nicht-Spieler von dem DLC zu überzeugen. Das Konzept und die Zusammenarbeit mit den Universal Studios scheint dabei besonders zu begeistern. Vor allem durch die recht realistische Darstellung der Attraktionen.

Denn in den Kommentaren (via YouTube) sieht man nicht nur kritische Spieler, die plötzlich Interesse an Minecraft haben, sondern ebenfalls viele, die in Erinnerungen schwelgen und ihre Begeisterung über die Attraktionen ausdrücken:

SonofTuscon99 schreibt: „Ihr habt das Unmögliche geschafft: Ihr habt irgendwie mein Interesse an Minecraft geweckt.“

salmonsdontdie4952 schreibt: „Wow, die Nostalgie, die ich für die alten Universal Studios Attraktionen fühle, und ich kann sie noch mal erleben (irgendwie) Ich liebe es.“

thecontentprism schreibt: „Ich habe Minecraft noch nie in Betracht gezogen, aber das will ich irgendwie sehen.“

Raansu schreibt: „Attraktionen zu sehen, die es schon lange nicht mehr im Park gibt, macht mich traurig.“

Minecraft lässt euch Filmklassiker hautnah erleben

Welche Attraktionen gibt es? In dem DLC begebt ihr euch zum Beispiel in den Themenbereich „Jurassic World“ und fahrt mit einer Wasserbahn an verschiedenen Dinosauriern vorbei. Danach geht es in den Bereich „Zurück in die Zukunft“ in welchem ihr Dr. Emmett Brown helft und mit einem fliegenden Dolorean auf die Jagd geht.

Ebenfalls zeigt der Trailer Bereiche, die von Filmen wie King Kong, die Mumie oder Jaws inspiriert sind und euch alle vor verschiedene Attraktionen und Minigames stellen. In den verschiedenen Attraktionen durchlebt ihr zum Beispiel bekannte Filmszenen hautnah als Zuschauer.

