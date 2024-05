Minecraft-Profi stellt irren Weltrekord auf: „Das ist quasi unschlagbar“

Ein nahezu unglaublicher Rekord wurde in Minecraft aufgestellt. Sämtliche Erfolge des Spiels in so kurzer Zeit, dass der Rekordhalter meint: Das ist quasi unschlagbar.

Wenn es um Rekorde in Videospielen geht, dann fallen Weltrekorde regelmäßig. Häufig sind es in einer Kategorie mehrere Profis, die sich immer wieder den Rekord abluchsen und so gegenseitig anspornen. Doch in einer Minecraft-Kategorie wurde nun ein Rekord aufgestellt, den so bald niemand mehr schlagen dürfte. Selbst der Rekordhalter Feinberg, der den Rekord bereits 18-mal errungen hat, sagt nun: „Das ist quasi unschlagbar“ und macht erstmal Pause.

Worum geht es bei dem Rekord? Die Kategorie trägt den Namen „Minecraft 1.16 AA RSG“, was ausgeschrieben „Minecraft 1.6 All Advancements Random Seed Generated“ bedeutet.

Oder ein wenig verständlicher:

Man muss alle Erfolge in Minecraft 1.16 in so kurzer Zeit wie möglich sammeln und dafür eine zufällig generierte Welt wählen. Einen bekannten, opportunen „Seed“ zu wählen, bei dem man die Welt bereits kennt, das ist verboten.

Wie lange dauert das? Die ersten Weltrekorde aus dem Jahr 2020 benötigten hier noch eine Zeit von 34 Stunden. Erst im Jahr 2021 stürzten die Zeiten dann deutlich hinab, als alle effizienter und koordinierter vorgingen. Damals setzte Feinberg den Rekord von 4 Stunden und 38 Minuten. Das galt damals schon als nahezu perfekt.

Was ist der finale Rekord? Der letzte Rekord von Feinberg – und das 18. Mal in Folge, dass er sich diesen Rekord holt – ist eine Zeit von 2 Stunden, 14 Minuten und 19 Sekunden. Das ist eine Zeit, von der ein Großteil der Community dachte, dass sie niemals realistisch erreichbar wäre. Das Video zum finalen Rekord könnt ihr hier einsehen:

Allein der Einstieg in die Runde dürfte für gewöhnliche Spielerinnen und Spieler schon kurios sein. Nachdem er einige Stöcke in der Wüste gesammelt hat, stürzt sich Feinberg direkt in eine Pyramide und aktiviert dort einen TNT-Block, während er die anderen einsammelt. So zerstört das TNT viele andere Blöcke und beschert ihm einige gute Start-Ressourcen, während er zugleich vor einem Großteil der Explosion geschützt ist.

Die meisten normalen Spieler dürften so viele Erfolge wohl erst am Ende von vielen Tagen, wenn nicht gar Wochen erreichen.

Was macht Feinberg nun? Wer jetzt denkt, dass Feinberg sich ein wenig Ruhe gönnt und Minecraft beiseite legt, der irrt. Denn auf seinem Twitch-Kanal streamt er regelmäßig und versucht sich nun an Speedruns in der Minecraft-Version 1.20.6, um seine Fähigkeiten noch weiter zu verbessern. Es scheint ganz so, als gäbe es für Feinberg so schnell wohl keine Pause. Ob er seinen „quasi unschlagbaren“ Rekord noch einmal angeht, bleibt abzuwarten – aber dafür braucht es vielleicht auch erst einen Konkurrenten, der ihm ernsthaft gefährlich werden könnte. Manch einer findet Minecraft aber auch zu gruselig.