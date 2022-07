SpongeBob trifft offiziell auf Minecraft – Darauf hat die Welt gewartet

SpongeBob Schwammkopf ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Zeichentrickfiguren der Welt und begleitete viele heutige Gamer durch ihre Jugendzeit. Jetzt erhält Minecraft einen offiziellen DLC zum Schwamm in Quadrathosen und die Fans des Survival-Titels sind aus dem Häuschen!

Was zeigt der Trailer? In dem offiziellen Trailer zu dem SpongeBob-Minecraft-DLC sehen wir den berühmten Schwamm und seine Freunde, wie sie in ihrer Heimatstadt Bikini Bottom verschiedene Alltagssituationen durchleben.

SpongeBobs Arbeit in der „Krosse Krabbe“ (ca. Minute 00:11)

Die Erkundung der Innenstadt (ca. Minute 00:27)

Die Vorstellung verschiedener spielbarer Charaktere, die aus der Serie bekannt sind (ab Minute 00:37)

Quallenfischen (ca. Minute 00:40)

ein Konzert (Minute 00:50)

„Darauf habe ich schon seit Jahren gewartet“

Wie reagieren die Fans? Die Minecraft-Fans reagieren auf YouTube in den Kommentaren des Trailers größtenteils sehr positiv. Der Trailer hat zum aktuellen Zeitpunkt schon über 789.000 Aufrufe, 40.000 „Gefällt mir“-Angaben und mehr als 3.700 Kommentare (Stand 28. Juli 10:30 Uhr).

Ein Spieler scherzte, dass genau der SpongeBob-Minecraft-DLC genau das sei, was die Gaming-Industrie derzeit benötige. Die meisten Kommentatoren scheinen sich jedoch sehr darüber zu freuen, dass nach all den Jahren mit zahlreichen SpongeBob-Mods endlich ein offizieller DLC erscheint. Es wirkt, als hätte die Welt genau auf diese Zusammenarbeit gewartet:

BigRoyyan: „Endlich! Nach so vielen Mods ist es offiziell veröffentlicht!“

Tactical_Pie04: „Darauf habe ich schon eine Weile gewartet. Ich bin froh, dass sie es endlich tun.“

Ryan Gagne: „Ich habe nicht mit so etwas gerechnet, aber dieser DLC lässt mich meine Kindheit wieder erleben.“

MarceloU1924 Motta: „Nach Tausenden von Mods, Texturpaketen und Map-Remakes ist es nun offiziell da.“

Lauren Lambdin: „Das sieht nach so viel Spaß aus! Ich liebe Spiele, die auf einer Serie basieren und bei denen es fast so ist, als wäre man dort und könnte nach Lust und Laune an jedes beliebige Ziel reisen, um zu sehen, wie die Dinge aus deiner Sicht aussehen.“

BrickShorts: „Darauf habe ich schon seit Jahren gewartet. Ich kann nicht glauben, dass mein Wunsch wahr geworden ist.

That Christian Dude: „Die Spongebob-Mods waren es, die mein Interesse an Minecraft in meiner Kindheit geweckt haben und jetzt ist es ein offizieller DLC! Das macht mich so nostalgisch.“

Was sagt ihr zu dem außergewöhnlichen DLC, das SpongeBob Schwammkopf auf Minecraft treffen lässt? Schaut ihr es euch an oder schreckt es euch eher ab? Schreibt es und gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Eine weitere Neuerung, die ihr in Minecraft jetzt seit einigen Monaten nutzen könnt, sind die sogenannten Allays. Das sind kleine Helfer, die euch bei der Ernte unterstützen:

