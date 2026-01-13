81 Jahre alte Oma spielt Minecraft auf YouTube, um Geld für die Krebsbehandlung ihres Enkels zu verdienen, der Plan geht auf

81 Jahre alte Oma spielt Minecraft auf YouTube, um Geld für die Krebsbehandlung ihres Enkels zu verdienen, der Plan geht auf

Was tun, wenn ein geliebter Mensch von einer schrecklichen Diagnose erschüttert wird und eine teure Behandlung auf die gesamte Familie zukommt? Eine 81 Jahre alte Oma hat auf YouTube eine ungewöhnliche Antwort auf diese schwierigen Fragen gefunden.

Warum spielt die Oma Minecraft? Als beim 17 Jahre alten Jack Self 2024 Krebs diagnostiziert wurde, war für seine Oma Sue Jacquot klar, dass sie irgendetwas tun muss. Sie ließ sich von ihren Enkeln Minecraft zeigen. Zuerst nur, um mit den Jungs mehr Zeit verbringen zu können. Daraus entwickelte sich nach einigen Monaten jedoch etwas Größeres.

Die 81 Jahre alte Frau gründete den YouTube-Kanal GrammaCrackers, um dort fortan die Welt an ihren Abenteuern in Minecraft teilhaben zu lassen. Unter ihren Videos befand sich ein Link zu gofundme.com. Dort hatte Jacks Bruder Austin eine Kampagne eingerichtet, um Geld für die horrenden Behandlungskosten zu sammeln.

„Wir waren alle völlig fassungslos“

GrammaCrackers ist ein Erfolg! Sue Jacquot kommt fantastisch bei vielen Zuschauern an. Auf ihrem Kanal befinden sich aktuell zwar nur 11 Videos, doch kommt sie bereits auf 153.000 Abonnenten. Ihr erfolgreichstes Video steht dabei bei über 560.000 Aufrufen.

Noch wichtiger: Es kam ausreichend viel Geld über den Kanal zusammen. Die GoFundMe-Kampagne hat etwas über 35.000 US-Dollar eingebracht. Dazu kamen regelmäßige YouTube-Spenden zwischen 1 und 5.000 US-Dollar.

Austin Self erklärt gegenüber CNN (via local12.com): „Wir waren alle völlig fassungslos, dass sie es geschafft hat, das Spiel zu verstehen, und von da an nahm alles seinen Lauf.“ Jack ergänzt: „Es war einfach sehr rührend zu sehen, wie freundlich alle zu mir und meiner Oma waren.“

Und die beste Nachricht zum Schluss: Die Behandlung hat bei Jack erfolgreich angeschlagen und er ist heute krebsfrei.

Hier das erste Video von GrammaCrackers:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum YouTube Inhalt

Wie reagiert die Community? Mit vielen warmen und herzlichen Worten.

  • TaitonVisessuk schreibt etwa auf YouTube: „Die Tatsache, dass sie 81 Jahre alt ist und großartige Inhalte für die Krebsbehandlung ihres Enkels produziert, ist einfach wunderschön.“
  • MashBro erklärt auf YouTube: „Meine Großmutter hat mir als Kind geholfen, meinen Krebs zu besiegen. Meine Mutter war die meiste Zeit meines Lebens kaum da, aber meine Großmutter hätte so etwas für mich getan. Ich weiß, dass dein Enkel das zu schätzen weiß.“
  • mrgee8447 feiert auf YouTube: „So sehe ich mich in 40 Jahren.“
Wusstet ihr schon? Eine japanische Organisation veranstaltet regelmäßig ein Esports-Turnier für Senioren. Die Siegerin aus dem Dezember 2025 ist ganze 18 Jahre älter als der 74-jährige Finalist. Alles dazu lest ihr hier: Mit 92 Jahren gewinnt eine Oma ihr erstes Esports-Turnier, macht ihren 18 Jahre jüngeren Gegner fertig

Quelle(n): local12.com
