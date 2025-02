„In dieser Zeit könnte man einen Doktor machen“: Spieler baut 13 Jahre lang an einer Map in Minecraft

In der Zeit, in der andere Leute ihren Doktor machen, baute sich ein Reddit-Nutzer in Minecraft sein ganz eigenes Königreich auf.

Wer ist dieser Spieler? dancsa222, wie er auf Reddit heißt, präsentiert in einem Post auf r/gaming seine Minecraft-Welt: Das Königreich Galekin. Die Arbeit daran begann er am 12. Februar 2012, also vor fast genau 13 Jahren.

Seitdem erweiterte er die Map stetig um neue Details, komplette Gebiete und Städte. Die Community feiert sein Ergebnis.

Während er an seiner Map arbeitet, haben andere zweimal geheiratet

Die Community auf Reddit ist hellauf begeistert. ToyMasamune schreibt in Anerkennung dieser Leistung: „Es ist großartig! Ich werde diese 13 Jahre der Hingabe jetzt kompensieren: Hab mein Upvote.“

kulero_conor erinnert daran, dass dancsa222 seine Zeit auch deutlich schlechter hätte verbringen können: „In dieser Zeit könnte man einen Doktor machen, aber das hier ist cooler.“ Es entwickelt sich ein Gespräch darüber, ob diese Leistung ihm nicht bei der Arbeitssuche helfen könnte.

Andere Reddit-Nutzer kennen Fälle, in denen Leute ihre Erfahrung in EVE Online oder World of Warcraft dazu genutzt haben, um einen Job zu bekommen.

Strange Bedfellows: „EVE wurde verwendet, um Jobs zu bekommen, ich habe gesehen, dass auf EPRs [ein anderer Nutzer erklärt, dass hier von Enlisted Performance Reports die Rede sein könnte] verwendet wurde.“

Sevrdhed: „In einem Interview hat jemand die Verbesserung seiner WoW-DPS als Beispiel dafür verwendet, wie er Probleme behoben und gelöst hat. Er bekam den Job und erwies sich als fantastischer Kollege, und wir sind bis heute Freunde.“

Während dancsa 222 an diesem Projekt arbeitete, hat sich im Leben eines anderen Reddit-Nutzers viel verändert.

polo1boss schreibt: „13 Jahre? Bro, in dieser Zeit habe ich geheiratet, mich scheiden lassen, wieder geheiratet und gelernt, wie man ein Spannbettlaken faltet. Aber hey, dein Minecraft-Königreich sieht dope aus!“

Wollt ihr mehr von der Welt sehen? dancsa222 hat auch einen YouTube-Kanal unter dem Namen Linard. Dort zeigt er seine Welt in einem Video in noch größerem Detail. Dabei stellt er ebenfalls klar, dass er mit dieser Welt noch lange nicht fertig ist.

Falls ihr das Königreich von Galekin selbst bereisen wollt, könnt ihr das sogar machen – gegen eine kleine Gebühr. Schaut dazu einfach in die Beschreibung des YouTube-Videos.

Für kurze Zeit stand ein „Minecraft 2" übrigens tatsächlich im Raum. Doch nur wenige Tage darauf ruderte der Entwickler wieder zurück.