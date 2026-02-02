Twitch-Streamer spielt fast 90 Stunden Minecraft, um seinen Skill zu beweisen, versagt kläglich

2 Min. Johanna 0 Kommentare Lesezeichen
Der YouTube– und Twitch-Streamer Ludwig Ahgren spielt seit Wochen Minecraft-Speedruns, um einen Rang höher auf einem Leaderboard zu steigen. Doch auch nach einem 8-Stunden-Stream kann er sein gesetztes Ziel nicht erreichen, obwohl er Unterstützung von seinen Zuschauern bekommt.

Welcher Streamer spielt was? Der US-amerikanische Streamer Ludwig Ahgren ist dafür bekannt, sich immer wieder Herausforderungen im Gaming zu setzen. Momentan ist er daran, besser in Speedruns in Minecraft zu werden.

Dafür spielt er den Modus „Ranked Minecraft Speedruns“. Hier treten zwei Spieler in der gleichen Welt gegeneinander an. Wer es schneller schafft, Minecraft durchzuspielen, erhält Punkte, die ihn höher auf dem Leaderboard platzieren.

Es gibt, wie der Name des Modus schon verrät, verschiedene Ränge, die an die Elemente in Minecraft angelehnt sind: Sie starten bei Coal I und enden bei Netherite. Ludwig Ahgren möchte es endlich in den Rang Gold I schaffen, aktuell befindet er sich in Iron III.

8 Stunden für das genaue Gegenteil vom Ziel

Wie wollte Ludwig seinen Skill beweisen? Schon zuvor besaß Ludwig anscheinend nicht genug Können, um es weit in MCSR zu schaffen: Er trainierte insgesamt über 50 Stunden im Spiel, nur um dann den letzten Platz von 10.000 Spielern zu belegen.

Auch jetzt scheint es ähnlich auszusehen. Ludwig spielte laut SullyGnome in den vergangenen 30 Tagen fast 90 Stunden Minecraft. Er sollte also inzwischen sehr geübt in dem Spiel sein.

In seinem Stream vom 1. Februar 2026 kündigte Ludwig groß seinen Aufstieg in den Gold-Rang an. Dafür fehlten ihm noch 4 Siege. Er scheiterte jedoch kläglich. Statt aufzusteigen, stieg er nach einem 8-Stunden-Stream in einen Rang darunter, Iron II, ab.

Ludwig bezieht Zuschauer mit in den Stream ein: Für den Stream überlegte sich Ludwig etwas Besonderes: Seine Zuschauer hatten die Chance, in dem Stream musikalisch stattzufinden. Zuschauer coverten berühmte Lieder und schrieben einen anderen Text, passend zu Ludwig und seiner Minecraft-Mission.

Taylor Swifts Song „You Belong With Me“ erzählte dann beispielsweise nicht mehr die Geschichte von einem verliebten Teenager, sondern davon, dass Ludwig für immer in seinem Iron-III-Rang steckenbleiben würde. Mal waren die Zuschauer-Lieder motivierend, manchmal ging es anscheinend nur darum, so viele subtile Beleidigungen wie möglich einzubauen.

von Johanna
von Johanna
von Johanna

Bevor sich Ludwig den Minecraft-Speedruns zuwandte, versuchte er, Minecraft im Hardcore-Modus durchzuspielen. Auch hier tat er sich so schwer, dass ihm seine Zuschauer seinen Erfolg zunächst nicht glauben konnten: Twitch-Streamer hat seine Zuschauer zu oft veräppelt, erreicht jetzt wirklich einen Meilenstein, aber niemand glaubt ihm

0
