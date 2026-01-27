Twitch-Streamer vermasselte seine Firma in echt, probiert es 1 Jahr später in einem Spiel, scheitert wieder

Der US-amerikanische Twitch– und YouTube-Streamer Ludwig Ahgren musste seine Event-Firma Ende 2024 schließen. Einer seiner Zuschauer programmierte ihm ein Spiel, in dem er seine Firma nochmal führen konnte, zumindest für ein Geschäftsjahr. Hier scheiterte der Streamer nochmals bevor er durch einen Glitch siegen konnte.

Um wen und welche Firma geht es? Ludwig Ahgren ist ein US-amerikanischer Twitch- und YouTube-Streamer. Nicht nur mit seinen Gaming-Streams unterhielt er seine Zuschauer, sondern auch mit regelmäßigen Events. Dafür gründete Ludwig auch eine Event-Firma, Offbrand, die er allerdings Ende 2024 schließen musste.

Grund dafür war, laut Ludwig, dass Zuschauer eher daran interessiert seien, den Streamern beim Zocken in den eigenen vier Wänden zuzuschauen. Nicht aber unbedingt bei häufigen großen Events. Der Produktionsaufwand rechnete sich nicht mit den tatsächlichen Einnahmen und Ludwig schloss die Firma.

„Alles, was ich tun will, ist nicht 1 Million Dollar zu verlieren“

Was ist das für ein Spiel? Den Zuschauern von Ludwig ist die Geschichte mit seiner Event-Firma selbstverständlich bekannt. Einer von ihnen programmierte nun ein Spiel für den Streamer. Eine Art Simulator, in dem Ludwig ein Geschäftsjahr mit seiner Firma durchhalten musste.

Dafür musste er vier Metriken im Gleichgewicht halten: Budget, wöchentliche Kosten, Bekanntheit und Chaos. Vor dem Start meinte Ludwig: „Alles, was ich tun will, ist nicht 1 Million Dollar zu verlieren“ (Quelle: YouTube ab Minute 00:58). Damit spielte er auf seinen eigenen realen Verlust von rund 3 Millionen Dollar an.

Wie schlägt sich Ludwig? Bei seinem ersten Versuch denkt Ludwig zu groß. Er kauft einige Dinge ein, die zwar sein Ansehen steigern, aber zu viele Fixkosten beinhalten. Sein zweiter Versuch scheitert schließlich daran, dass sein Chaos zu hoch ist.

Bei einem weiteren Versuch entdeckt Ludwig dann einen Glitch des Spiels: Wenn er seine Bekanntheit im negativen Bereich hält, so sind auch seine Fixkosten im negativen Bereich. So „verdient“ er also automatisch Geld.

Den Versuch kann Ludwig zum Erfolg führen: Er überlebt das Geschäftsjahr seiner eigenen Firma allerdings nur mit der Hilfe eines Fehlers im Spiel.

Ludwig ist dafür bekannt nicht nur bei dem Geschäftlichen etwas chaotisch zu sein. Auch bei seinem Gameplay kommt es zu einigen Schluckaufs. Teilweise hat er deswegen seine Zuschauer immer wieder veräppelt, indem er Profis engagierte, um für ihn zu spielen. Das führte jedoch dazu, dass seine Zuschauer ihm seine tatsächlichen Skills nicht mehr abkaufen: Twitch-Streamer hat seine Zuschauer zu oft veräppelt, erreicht jetzt wirklich einen Meilenstein, aber niemand glaubt ihm